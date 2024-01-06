Как омолодить малинник?

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

После выращивания малины более, чем 15-20 лет будет полезным омолодить кустарники. Урожайность повысится, в то же время вы не останетесь в этот период без ягод.

Фото: Raspeberries by Filip Maljković from Pancevo, Serbia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Суть метода заключается в том, чтобы выборочно убирать самые слабые кусты вместе с корнями. Эту работу лучше выполнять в середине сентября или весной. Хотя нужно будет повторять эту процедуру не один год, но зато вы не останетесь без урожая.

Рядом со старыми и плохо выглядящими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Затем следует перерезать основные корни и выньте кусты с корневищем. Оставьте кусты, которые выглядят хорошо. От них в следующем году можно ждать ягоды.

Важно работать аккуратно, не повреждая корневые отпрыски. В образовавшиеся ямки положите землю. Покройте площадь малинника полным минеральным удобрением. Аккуратно заделайте его в почву граблями.

На будущий год прошлогодние корневые отпрыски принесут плоды, малина даст новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями.

Следующей весной снова удалите часть старых кустов малины с корнями. За три-четыре года ряд кустов смещается на 40-50 см от их изначального места посадки. Если нужно вернуть их на прежнее место, то затем смещают их обратно. За несколько лет реально полностью омолодить и улучшить плантацию малины без остановки её урожайности, пишет "Мир Садоводства".

При регулярном проведении 4-летнего цикла омоложения малинник будет постоянно "кочевать" и приносить урожай не один год.