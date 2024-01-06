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Как омолодить малинник?

1:51
Садоводство » Советы

После выращивания малины более, чем 15-20 лет будет полезным омолодить кустарники. Урожайность повысится, в то же время вы не останетесь в этот период без ягод.

Как омолодить малинник?
Фото: Raspeberries by Filip Maljković from Pancevo, Serbia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Суть метода заключается в том, чтобы выборочно убирать самые слабые кусты вместе с корнями. Эту работу лучше выполнять в середине сентября или весной. Хотя нужно будет повторять эту процедуру не один год, но зато вы не останетесь без урожая.

Рядом со старыми и плохо выглядящими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Затем следует перерезать основные корни и выньте кусты с корневищем. Оставьте кусты, которые выглядят хорошо. От них в следующем году можно ждать ягоды.

Важно работать аккуратно, не повреждая корневые отпрыски. В образовавшиеся ямки положите землю. Покройте площадь малинника полным минеральным удобрением.  Аккуратно заделайте его в почву граблями.

На будущий год прошлогодние корневые отпрыски принесут плоды, малина даст новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями.

Следующей весной снова удалите часть старых кустов малины с корнями. За три-четыре года ряд кустов смещается на 40-50 см от их изначального места посадки. Если нужно вернуть их на прежнее место, то затем смещают их обратно. За несколько лет реально полностью омолодить и улучшить плантацию малины без остановки её урожайности, пишет "Мир Садоводства".

При регулярном проведении 4-летнего цикла омоложения малинник будет постоянно "кочевать" и приносить урожай не один год.  

Как омолодить малинник
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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