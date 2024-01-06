Голубика садовая становится всё более популярной среди садоводов. Садоводы рассказали об основных правилах, которые нужно следовать, если хотите вырастить эту ягоду у себя на участке.
У голубики, как и у других растений семейства вересковых, отсутствуют корневые волоски, вместо них — микориза (симбиотические грибы). Поэтому голубика садовая растёт исключительно на кислых почвах. Она предпочитает торфяные, кислые почвы с уровнем pH от 3,5 до 4,5. Если показатель будет выше этих значений, кусты перестанут цвести, плодоносить и скоро засохнут, сообщает "Мир Садоводства".
Выбирайте солнечные места для посадки кустов голубики, поскольку в затенённых местах растение будет плохо развиваться и мало плодоносить. Голубика требует обильного полива, поэтому посадите её на участках с хорошей влажностью или регулярно поливайте не менее двух раз в день. Чтобы избежать застоя воды, предварительно обеспечьте дренаж из крупного песка и создайте канавки-отводы в ямке для посадки.
Избегайте посадки голубики на сквозняках, поскольку сильные порывы ветра могут быть вредными для ягоды. Лучше посадите культуру вблизи ограждений или заборов.
Идеальная почва для выращивания голубики в саду должна обладать хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Такими почвами могут быть, например, торф с добавлением песка или лесная грунтовая почва. Можно принести землю из леса. Мульчирование посадок голубики хвоей поможет сохранить нужную кислотность почвы и удерживать влагу.
Голубика лесная не подходит для выращивания в саду из-за особенностей её симбиоза с простейшими грибами в лесной почве. Поэтому для выращивания на собственном участке лучше выбирать специальные сорта голубики для вашего региона с закрытой корневой системой.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.