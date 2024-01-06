Как вырастить в саду голубику?

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Голубика садовая становится всё более популярной среди садоводов. Садоводы рассказали об основных правилах, которые нужно следовать, если хотите вырастить эту ягоду у себя на участке.

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У голубики, как и у других растений семейства вересковых, отсутствуют корневые волоски, вместо них — микориза (симбиотические грибы). Поэтому голубика садовая растёт исключительно на кислых почвах. Она предпочитает торфяные, кислые почвы с уровнем pH от 3,5 до 4,5. Если показатель будет выше этих значений, кусты перестанут цвести, плодоносить и скоро засохнут, сообщает "Мир Садоводства".

Выбирайте солнечные места для посадки кустов голубики, поскольку в затенённых местах растение будет плохо развиваться и мало плодоносить. Голубика требует обильного полива, поэтому посадите её на участках с хорошей влажностью или регулярно поливайте не менее двух раз в день. Чтобы избежать застоя воды, предварительно обеспечьте дренаж из крупного песка и создайте канавки-отводы в ямке для посадки.

Избегайте посадки голубики на сквозняках, поскольку сильные порывы ветра могут быть вредными для ягоды. Лучше посадите культуру вблизи ограждений или заборов.

Идеальная почва для выращивания голубики в саду должна обладать хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Такими почвами могут быть, например, торф с добавлением песка или лесная грунтовая почва. Можно принести землю из леса. Мульчирование посадок голубики хвоей поможет сохранить нужную кислотность почвы и удерживать влагу.

Голубика лесная не подходит для выращивания в саду из-за особенностей её симбиоза с простейшими грибами в лесной почве. Поэтому для выращивания на собственном участке лучше выбирать специальные сорта голубики для вашего региона с закрытой корневой системой.