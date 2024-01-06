Нашатырный спирт поможет в борьбе с вредителями

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, который обладает резким едким запахом. Он не проникает в ткани растений, но является эффективным средством для борьбы с грызущими, сосущими насекомыми и муравьями.

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Лучше всего применять нашатырный спирт для клубники до образования ягод, однако в случае пропуска этого момента его можно использовать и позже. Однако следует иметь в виду, что в этом случае есть риск уменьшения урожая. Кусты начнут активно насыщаться азотом и производить массу зелени.

Если все профилактические меры были приняты, но вредный жук-долгоносик всё равно портит плантации клубники и малины, то помощь может прийти в виде раствора нашатыря.

Подкормка клубники или других культур в огороде нашатырным спиртом — это своего рода "первая помощь" для растений. Если они медленно растут и листья начинают желтеть, то этот препарат может помочь, так как содержит до 82% азота.

Для подкормки клубники в случаях нехватки азота рекомендуется использовать 3 столовые ложки 25% раствора на 10 литров воды. Это максимальная доза для экстренного полива сверху по листу. Данный метод рекомендуется при выявлении признаков азотной недостаточности или в борьбе с насекомыми-вредителями. Если у вас 10% раствор, то нужно брать примерно 8 столовых ложек на 10 литров воды, пишет "Мир Садоводства".

Для профилактики против долгоносика рекомендуется использовать 2 столовые ложки 25% раствора на 10 литров воды для полива раз в 15-25 дней, но не позднее середины июля, для полива в междурядья. Если у вас 10% раствор, то нужно брать примерно 5 столовых ложек на 10 литров воды.