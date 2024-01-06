Урожайность смородины возрастёт

4:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Подкормка смородины весной является важным этапом в уходе за культурой. Важно это сделать, когда ещё не началось цветение, а появились только первые листочки.

Фото: "black currant (cassis)" by kahvikisu is licensed under CC BY 2.0.

Из всех питательных веществ расти и развиваться кустарнику, а также увеличивать урожай, особенно помогают калийное и фосфорное питание. Если вы уже подкармливали смородину осенью, то весной это делать не требуется.

Калийная (или калиевая) соль

Калийная (или калиевая) соль содержит 40 процентов оксида калия. Это оптимальный объём для усвоения его растениями. Калийная соль сокращает количество нитратов, усиливает иммунитет растений, помогая бороться с почвенными инфекциями и вредными бактериями. Удобрение удобно применять в виде раствора (из-за хорошей растворимости в воде). Рассыпьте порошок в приствольный круг (30 г. на 1 м²) и заделайте его в почву.

Смешайте по 1 ст. ложке калиевой соли и суперфосфата на каждый квадратный метр. Применяйте удобрение в мае, второй раз — во время цветения. Урожайность вырастит на 50 процентов.

Азотнокислый калий или нитрат калия (селитра калиевая)

Это удобрение содержит 14% азота и 44% оксида калия. Калиевая селитра укрепляет клеточные стенки, повышает иммунитет, улучшает вкус и товарный вид ягод. Эта подкормка очень хороша для для суглинистых и торфяных участков.

Рассыпьте под кусты смородины или растворите в воде и полейте под корень, полная 1 ст. л./10 л. воды. Нитрат калия также можно использовать в виде внекорневой подкормки. Для этого растворите 1 ст. л. (без верха!) в 7 л. воды.

Суперфосфат

Он выступает отличным фосфорным удобрением, который помогает завязываться и созревать ягодам. Суперфосфат не приводит к закислению почвы и хорошо усваивается смородиной. Удобрение важно для укрепления корневой системы и улучшения сахаристости ягод. Гранулы суперфосфата рассыпьте, либо растворите в воде и полейте.

Для приготовления раствора 2 ст. л. суперфосфата залейте 10 л. воды и дайте постоять сутки. На следующий день размешайте и полейте в приствольный круг из расчета пол-литра на 1 м².

Если планируете опрыскивание-подкормку по листу, то возьмите 1 ч. л. суперфосфата на 10 л. воды. Когда раствор настоится, процедите его, добавьте 1 ч. л. калийной соли и опрыскайте смородину.

Древесная зола

Это одно из основных природных удобрений, содержащих фосфор и калий. Зола рекомендуется для использования на ягодных посадках, особенно в плодородных кустах смородины.

Тем не менее важно помнить, что не вся зола одинаково питательна. Наиболее богатыми питательными веществами являются золы от берёзы, гречихи и подсолнечника.

Продукт способствует увеличению кислотности почвы и содержит калий, кальций, фосфор и другие микроэлементы. Более подробную информацию о золе можно найти в соответствующем посте.

Обычно один стакан золы достаточен на 1 м² или на 10 литров воды.

Перед применением удобрений следует учитывать индивидуальные условия. В случае отсутствия осадков и сухой почвы рекомендуется использовать водные растворы. При влажной почве следует просто рассыпать гранулы (порошок) по поверхности и затем заделать их. Необходимо быть осторожным, чтобы не повредить корни, которые у смородины находятся близко к поверхности.

Одновременное использование суперфосфата со следующими удобрениями — карбамид, известь, мел, аммиачная селитра, зола — является неэффективным, поскольку фосфор в этом случае становится труднодоступным для растений из-за химических реакций.

Также эффективность азотного питания уменьшается при одновременном применении с золой. Более правильным будет чередовать подкормки растений различными удобрениями каждые 2 недели, пишет "Мир Садоводства".