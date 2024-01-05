Правила обработки малины

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весна — самое время для обработки малины от болезней. Это поможет защитить кустарник от развития грибковых и вирусных инфекций, которые могут привести к снижению урожайности и даже гибели растения. Три секрета, которые помогут в борьбе с заболеваниями, раскрыли опытные садоводы.

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Сажайте здоровый саженец. При покупке обращайте внимание на внешний вид растения. Оно должно быть крепким, с хорошо развитыми корнями и побегами.

Подберите подходящее место для посадки. Малина любит солнечные, хорошо проветриваемые участки. В низинах и сырых местах она чаще болеет.

Удаляйте старые, больные и поврежденные побеги. Это поможет снизить риск распространения инфекции.

Препараты против заболеваний малины

Для профилактики и лечения болезней культуры применяют различные препараты. Наиболее распространённые из них:

Бордоская жидкость. Это универсальный фунгицид, который эффективен против многих болезней, в том числе антракноза, пурпуровой пятнистости, серой гнили.

Фундазол. Это системный фунгицид, который быстро проникает в ткани растения и защищает его от поражения гнилью, мучнистой росой, пятнистостью.

Топаз. Это системный фунгицид, который эффективен против серой гнили. Он не смывается дождем и защищает растение как до, так и после заражения.

Схема обработки малины от болезней

Ранняя весна (до распускания почек). Производится обработка 3%-ым раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.

Незадолго до цветения. Делают обработку 1%-ым раствором бордоской жидкости.

Во время цветения. Производится обработка препаратом "Фундазол" или "Топаз".

После сбора урожая. Делают обработку 3%-ым раствором бордоской жидкости, пишет "Мир Садоводства".

При соблюдении этих рекомендаций вы сможете защитить малину от болезней и получить хороший урожай вкусных и полезных ягод.