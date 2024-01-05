Весна — самое время для обработки малины от болезней. Это поможет защитить кустарник от развития грибковых и вирусных инфекций, которые могут привести к снижению урожайности и даже гибели растения. Три секрета, которые помогут в борьбе с заболеваниями, раскрыли опытные садоводы.
Сажайте здоровый саженец. При покупке обращайте внимание на внешний вид растения. Оно должно быть крепким, с хорошо развитыми корнями и побегами.
Подберите подходящее место для посадки. Малина любит солнечные, хорошо проветриваемые участки. В низинах и сырых местах она чаще болеет.
Удаляйте старые, больные и поврежденные побеги. Это поможет снизить риск распространения инфекции.
Препараты против заболеваний малины
Для профилактики и лечения болезней культуры применяют различные препараты. Наиболее распространённые из них:
Бордоская жидкость. Это универсальный фунгицид, который эффективен против многих болезней, в том числе антракноза, пурпуровой пятнистости, серой гнили.
Фундазол. Это системный фунгицид, который быстро проникает в ткани растения и защищает его от поражения гнилью, мучнистой росой, пятнистостью.
Топаз. Это системный фунгицид, который эффективен против серой гнили. Он не смывается дождем и защищает растение как до, так и после заражения.
Схема обработки малины от болезней
Ранняя весна (до распускания почек). Производится обработка 3%-ым раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.
Незадолго до цветения. Делают обработку 1%-ым раствором бордоской жидкости.
Во время цветения. Производится обработка препаратом "Фундазол" или "Топаз".
После сбора урожая. Делают обработку 3%-ым раствором бордоской жидкости, пишет "Мир Садоводства".
При соблюдении этих рекомендаций вы сможете защитить малину от болезней и получить хороший урожай вкусных и полезных ягод.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.