Правила посадки гороха

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Горох можно можно сажать в несколько заходов и получить урожай до окончания сезона. Садоводы раскрыли, как это сделать.

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Бобовые культуры являются холодостойкими. Сажать горох следует в мае. Кроме того, культура внесёт важный азот в почву.

После посадки гороха в начале мая можно повторить процедуру через две недели для продления сбора урожая. Сажать культуру можно до конца июня.

Горох хорошо растёт в гумусных, удобренных почвах. В связи с этим отличным решением будет посадка культуры после капусты или картофеля, томатов. Садоводы не рекомендуют сажать горох два раза подряд в одном и том же месте.

Следует сделать в земле канавки шириной около четырёх сантиметров и глубиной 3 см. Расстояние между горошинами должно быть 5 см. Если ещё остаются семена, можно их расположить плотнее. В дальнейшем можно прореживать растения. Специалисты рекомендуют использовать не более 100 семян гороха на 1 кв. м. Расстояние между рядками — не более 25 см.

Посевы советуют засыпать лёгкой землёй с торфом.

Поливать культуру следует по вечерам один раз в 3-4 дня. В очень засушливое лето процедуру проводите чаще, пишет "Мир Садоводства".

Важно также прищипывать лианы на высоте 20 см и подкармливать растения. Процедура прищипывание стимулирует рост новых побегов. Это позволить получить больше гороха.

После появления всходов подкормите растение карбамидом: 1 ст л на 10 л воды. При плодородной почве вносить подкормки необязательно. Во время появления цветков рассыпьте по 1 ст л на 1 м кв суперфосфата, аммиачной селитры, калийной соли.

Для предотвращения появления червячков опрыскайте горох "Фитовермом" при завязывании бутонов.

После сбора урожая выдерните плети растения из земли. Оставив их на земле, вскопайте её. На грядку после гороха хорошо под зиму посадить чеснок.