Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой закон: можно ли пить алкоголь во время диеты и о каком напитке стоит забыть совсем?
Тренер Татьяна Тарасова уверена, что россиян вернут на международные соревнования в 2024 году
Вашингтон собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине
Запечённый лосось с лимоном и зеленью станет изюминкой вашего стола на Рождество
Изменения в медицинской комиссии для водителей: новые правила и требования
Нацист Мосийчук: власти сами напичкали Киев военными целями для русских
За что кошка может разлюбить хозяина
Женщинам России ответили, нужно ли родить до определённого возраста
Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем

Правила посадки гороха

2:18
Садоводство » Советы

Горох можно можно сажать в несколько заходов и получить урожай до окончания сезона. Садоводы раскрыли, как это сделать.

Правила посадки гороха
Фото: Own work by User:MarkusHagenlocher is licensed under GNU Free Documentation License

Бобовые культуры являются холодостойкими. Сажать горох следует в мае. Кроме того, культура внесёт важный азот в почву.

После посадки гороха в начале мая можно повторить процедуру через две недели для продления сбора урожая. Сажать культуру можно до конца июня.

Горох хорошо растёт в гумусных, удобренных почвах. В связи с этим отличным решением будет посадка культуры после капусты или картофеля, томатов. Садоводы не рекомендуют сажать горох два раза подряд в одном и том же месте.

Следует сделать в земле канавки шириной около четырёх сантиметров и глубиной 3 см. Расстояние между горошинами должно быть 5 см. Если ещё остаются семена, можно их расположить плотнее. В дальнейшем можно прореживать растения. Специалисты рекомендуют использовать не более 100 семян гороха на 1 кв. м. Расстояние между рядками — не более 25 см.

Посевы советуют засыпать лёгкой землёй с торфом.

Поливать культуру следует по вечерам один раз в 3-4 дня. В очень засушливое лето процедуру проводите чаще, пишет "Мир Садоводства".

Важно также прищипывать лианы на высоте 20 см и подкармливать растения. Процедура прищипывание стимулирует рост новых побегов. Это позволить получить больше гороха.

После появления всходов подкормите растение карбамидом: 1 ст л на 10 л воды. При плодородной почве вносить подкормки необязательно. Во время появления цветков рассыпьте по 1 ст л на 1 м кв суперфосфата, аммиачной селитры, калийной соли.

Для предотвращения появления червячков опрыскайте горох "Фитовермом" при завязывании бутонов.

После сбора урожая выдерните плети растения из земли. Оставив их на земле, вскопайте её. На грядку после гороха хорошо под зиму посадить чеснок.

Правила посадки гороха
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Посадите рядом с малиной этих "соседей": получите щедрый урожай ягод

Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.

Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Т-80 & Leopard и Abrams: Запад признал неготовность танков НАТО воевать с Россией Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Этот простой десерт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: готовится за считанные минуты
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Последние материалы
Запечённый лосось с лимоном и зеленью станет изюминкой вашего стола на Рождество
Изменения в медицинской комиссии для водителей: новые правила и требования
Нацист Мосийчук: власти сами напичкали Киев военными целями для русских
За что кошка может разлюбить хозяина
Правила посадки гороха
Т-80 & Leopard и Abrams: Запад признал неготовность танков НАТО воевать с Россией
Женщинам России ответили, нужно ли родить до определённого возраста
Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем
В IIHF рассказали об условии допуска к соревнованиям сборной России
Американский актёр Алек Болдуин не смог сдержать эмоций, увидев катание Камилы Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников