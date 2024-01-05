Под сиренью отлично приживаются некоторые растения

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Под кустами сирени рекомендуется посадить многолетники, чтобы участок приобрёл новые яркие оттенки.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Хосты — это одни из замечательных растений для сада. Данные растения отличаются выносливостью и неприхотливостью в уходе. Они лучше всего растут в полутени или кружевной тени, поэтому под сиренью они будут чувствовать себя комфортно. Для сохранения влажности рекомендуется мульчировать почву. Хвостам следует вносить подкормку пару раз в сезон, используя минеральные удобрения и органику.

Ясколка войлочная является невысоким (до 30 см) многолетним растением, которое будет выглядеть как пышные кружева по краю вашего цветника. Она обильно цветёт, создавая "подушку" из множества белых цветков и серебристо-белых листьев. Цветение ясколки войлочной происходит с мая по июнь, а затем, после обрезки и формирования, она может цвести повторно в августе. Растение не требует особого ухода и может расти даже на бедных почвах. Однако ясколке не нравится застой воды. Зимостойкость растения очень высокая, и она может выдерживать температуры до -40°C, пишет "Мир Садоводства".

Таким образом, посадка сирени в сопровождении хост и ясколки войлочной позволит создать в вашем саду изумительный цветник, который порадует своей красотой и разнообразием красок на протяжении всего сезона.