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Белокрылка в ужасе покинет теплицу и не вернется

1:24
Садоводство » Вредители и болезни

Дачники, сталкивающиеся с проблемой белокрылки в своих теплицах, хорошо знают, насколько трудно избавиться от этого вредителя. Борьба с ним включает в себя использование народных методов, химических средств и даже прибегание к дымовым шашкам. Белокрылка представляет серьезную опасность, так как может повредить все растения в теплицах, включая огурцы, помидоры, цветы, капусту и даже сорняки.

Белокрылка в ужасе покинет теплицу и не вернется
Фото: Own work by Amada44 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот небольшой насекомый способен причинить неисправимый ущерб урожаю. Однако есть простой способ избавиться от белокрылки, о котором знает не каждый дачник. Оказывается, что у многих есть под рукой фумигатор — устройство, предназначенное для отпугивания комаров с помощью ароматических пластин.

Использование фумигатора оказывается удивительно эффективным средством борьбы не только с комарами, но и со всеми другими летающими насекомыми, включая белокрылку. Для этого нужно просто провести удлинитель в теплицу, включить устройство, вставить ароматическую пластину и оставить на ночь.

Утром в теплице вы не найдете ни одной белокрылки. Применение фумигатора таким образом представляет собой легкий и эффективный способ избавиться от вредителя, не требуя применения химических удобрений или рассыпания золы по грядкам.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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