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Готовимся к обильной подкормке сада: рассказываем о самых первых удобрениях

1:50
Садоводство » Советы

Весенние подкормки играют ключевую роль в восстановлении плодородия почвы, обогащая ее полезными микроэлементами, которые могли быть вымыты талыми водами и дождями. Однократное удобрение весной позволяет забыть о подкормках до наступления следующего сезона, освобождая дачников от необходимости заниматься этим вопросом в течение всего лета, особенно для тех, кто появляется на даче лишь на выходных и предпочитает отдыхать, а не проводить время в саду.

Готовимся к обильной подкормке сада: рассказываем о самых первых удобрениях
Фото: Unsplash by Wilfried Santer is licensed under public domain

Весеннюю подкормку рекомендуется проводить, используя органику, золу и компост. Под деревьями в приствольные круги добавляют сухую золу, выливая по 10 литров ведра под каждое плодовое дерево. Разводят перепревший компост водой и используют примерно четыре ведра настоя под каждое дерево.

В начале весны можно также подкормить почву аммиачной селитрой или сульфатом аммония, внося 60 граммов селитры или 100 граммов аммония на квадратный метр почвы. В апреле добавляют фосфор и калий — по 20 граммов сухого вещества под приствольный круг каждого дерева, что помогает формированию большого количества завязей.

Дополнительно рекомендуется внести удобрение длительного действия, такое как удобрение AVA, которое обеспечивает урожайность на годы. Это удобрение не вымывается из почвы в течение длительного периода, продолжая свое действие. Необходимы для его активации органические кислоты, выделяемые корнями растений и микроорганизмами, обитающими в почве, что делает его эффективным даже при дожде. Многие дачники считают это удобрение залогом обильного урожая.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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