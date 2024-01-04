Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии

Для борьбы с тлей, садоводы прибегают к применению как "серьезных" промышленных препаратов, так и народных средств.
Этого вредителя нельзя недооценивать, так как тля действует быстро и размножается в короткие сроки.
Однако не многие знают, что можно успешно справиться с тлей, используя обычную картофельную ботву, которую дачники, в лучшем случае, отправляют на компостную яму.
Как картофельная ботва может помочь
Если вы обнаружили первые признаки тли на растениях, стоит приготовить простое и эффективное средство. Вам понадобится 1-2 килограмма ботвы.
Ботву можно заготовить осенью после сбора урожая. В сушеном виде потребуется около 800 граммов.
Затем соедините ботву с десятью литрами воды и оставьте на несколько дней.
После настой процедите и добавьте стружку половины куска хозяйственного мыла.
Это средство применяется для опрыскивания поврежденных участков растения.
Зелень помидоров
Еще одно бюджетное и эффективное средство, которое быстро избавит вас от тли. Для начала возьмите 200 грамм сухой зелени от помидоров и залейте 3 литрами воды.
Смесь нужно варить около 30 минут.
После остудите и процедите.
На каждый литр полученного отвара добавьте 5 литров чистой воды со стружкой хозяйственного мыла. Это средство также применяется для опрыскивания.
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