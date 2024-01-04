Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для борьбы с тлей, садоводы прибегают к применению как "серьезных" промышленных препаратов, так и народных средств.

Фото: Own work by David Perez is licensed under GNU Free Documentation License

Этого вредителя нельзя недооценивать, так как тля действует быстро и размножается в короткие сроки.

Однако не многие знают, что можно успешно справиться с тлей, используя обычную картофельную ботву, которую дачники, в лучшем случае, отправляют на компостную яму.

Как картофельная ботва может помочь

Если вы обнаружили первые признаки тли на растениях, стоит приготовить простое и эффективное средство. Вам понадобится 1-2 килограмма ботвы.

Ботву можно заготовить осенью после сбора урожая. В сушеном виде потребуется около 800 граммов.

Затем соедините ботву с десятью литрами воды и оставьте на несколько дней.

После настой процедите и добавьте стружку половины куска хозяйственного мыла.

Это средство применяется для опрыскивания поврежденных участков растения.

Зелень помидоров

Еще одно бюджетное и эффективное средство, которое быстро избавит вас от тли. Для начала возьмите 200 грамм сухой зелени от помидоров и залейте 3 литрами воды.

Смесь нужно варить около 30 минут.

После остудите и процедите.

На каждый литр полученного отвара добавьте 5 литров чистой воды со стружкой хозяйственного мыла. Это средство также применяется для опрыскивания.