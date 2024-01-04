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Мыши в ужасе сбегут с участка от одного запаха этого удобрения

1:19
Садоводство » Советы

Если вы иногда радуете себя блюдами из отварной, жареной или запеченной рыбы, не торопитесь избавляться от рыбных отходов — они представляют собой ценный ресурс для вашего дачного участка.

Мыши в ужасе сбегут с участка от одного запаха этого удобрения
Фото: flickr. com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Рыбные головы, внутренние органы и даже кости содержат в себе множество витаминов и минералов, которые могут стать полезным витаминно-минеральным комплексом, обогащающим почву.

Подкормки на основе рыбы существенно улучшают качество почвы и способствуют обильному урожаю.

Чтобы правильно использовать рыбные отходы, их следует измельчить до состояния массы, напоминающей фарш. Это легко сделать с помощью качественного блендера или мясорубки. Некоторые предпочитают предварительно высушить отходы, чтобы получить "рыбную муку".

После этого подкормку можно легко внести в почву, закладывая ее на глубину 10-15 сантиметров перед посадкой растений. Маленькая ложка рыбных отходов, слой земли и посадка растения — и у вас будет богатый урожай.

Также, используя рыбные отходы в их цельном виде, можно избавиться от мышей. Просто размещайте "сюрпризы" в местах, где грызуны обитают постоянно — запах рыбы заставит мышей исчезнуть из вашего окружения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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