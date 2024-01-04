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Головки чеснока будут крупными и налитыми вкусом: надо добавить только эти три добавки для лучшего роста

1:36
Садоводство » Овощи

Опытные садоводы применяют несколько хитрых методов для увеличения урожая различных культур.

Головки чеснока будут крупными и налитыми вкусом: надо добавить только эти три добавки для лучшего роста
Фото: flickr. com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Когда дело касается посадки озимого чеснока, следует обратить внимание на несколько особых методов, которые могут существенно улучшить качество почвы и способствовать выращиванию крупного чеснока.

Применение этих методов осуществляется осенью.

Удобрение №1: Перед посадкой озимого чеснока крайне важно внести перегной или компост дважды. Первый раз это следует сделать во время перекопки грядки, используя одно 10-литровое ведро удобрения на квадратный метр. Второй этап предусматривает мульчирование грядки перегнойным слоем толщиной до 3-4 см после посадки чеснока.

Удобрение №2: Для раскисления почвы и обеспечения магния необходимо использовать доломитовую муку. Недостаток магния может привести к недостаточному усвоению корневой системой калия и фосфора, что сказывается на размерах плодов. Дозированное внесение муки зависит от pH реакции почвы.

Удобрение №3: Древесная зола служит источником кальция, фосфора и калия. Применение её также рекомендуется при подготовке грядки к посеву озимого чеснока. Кроме того, сидераты могут быть полезны при этом этапе.

Применение этих подкормок поможет создать оптимальные условия для успешного роста озимого чеснока и обеспечит высокий урожай.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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