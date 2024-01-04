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На 2/3 ведра семян получить 18-20 ведер урожая картофеля: малоизвестный способ выращивания

1:34
Садоводство » Овощи

Существует эффективный, но малоизвестный метод, который с течением времени подтвердил свою эффективность в увеличении урожайности картофеля. Следует отметить, что правильно применяя этот метод, можно получить до 18-20 ведер картофельного урожая, используя всего лишь 2/3 ведра семенного фонда.

На 2/3 ведра семян получить 18-20 ведер урожая картофеля: малоизвестный способ выращивания
Фото: flickr. com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Давайте рассмотрим, что нужно предпринять, чтобы увеличить урожай картофеля.

Все рекомендации необходимо выполнять сразу после посадки картофеля.

Всходы:

  • Для обеспечения хорошей всхожести клубней необходимо контролировать температуру воздуха и влажность. Более высокие значения этих параметров увеличивают вероятность быстрого появления зеленой поросли.
  • Особое внимание следует уделять этим аспектам в первые 10-14 дней после посадки.

Мульчирование:

  • Рекомендуется использовать скошенную зеленую траву, которую следует сложить в единую кучу после скашивания.
  • Траве необходимо отлежаться 3-4 дня, затем ее раскладывают поверх грядки с посаженным картофелем толщиной до 10 сантиметров.
  • Мульча предотвратит пересыхание и охлаждение почвы, что способствует ускоренному всходу картофеля.
  • После окучивания картофеля эту процедуру рекомендуется повторить.

Удобрения:

  • Для увеличения теплового воздействия мульчи следует добавить азотное удобрение, что в будущем окажется полезным для роста картофеля.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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