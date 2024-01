На 2/3 ведра семян получить 18-20 ведер урожая картофеля: малоизвестный способ выращивания

Your browser does not support the audio element.

Существует эффективный, но малоизвестный метод, который с течением времени подтвердил свою эффективность в увеличении урожайности картофеля. Следует отметить, что правильно применяя этот метод, можно получить до 18-20 ведер картофельного урожая, используя всего лишь 2/3 ведра семенного фонда.

Фото: flickr. com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license