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Листья огурцов не будут желтеть

2:33
Садоводство » Вредители и болезни

Чтобы избежать преждевременного желтения и опадания завязей огурцов, садоводы рекомендуют следующие действия. О них рассказал Дзен-канал "Садоёж".

Листья огурцов не будут желтеть
Фото: Own work by MIKHEIL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Правильная формировка кустов

Важны прищипывание, удаление лишних листьев и ослабление роста. Метод формирования огурцов может различаться в зависимости от их сортовой принадлежности. Однако цель одна — обеспечить каждому растению достаточное освещение, избежать взаимного затенения листьев. Эти овощи очень светолюбивы, и недостаток освещения часто приводит к пожелтению и сбросу завязей. Особенно это актуально для огурцов, растущих в теплице, где поликарбонат или плёнка могут препятствовать проникновению солнечных лучей.

2. Мульчирование почвы вокруг кустов

Огурцы очень нуждаются во влаге, особенно в жару. Если нет возможности поливать их ежедневно, можно надежно укрыть почву вокруг растений мульчей, тем самым предоставляя им дополнительный источник влаги. Мульчу можно создать из компоста, скошенной травы или крапивы — все эти варианты хороши.

3. Подкармливание огурцов калием и небольшим количеством азота

Идеальным вариантом является использование разбавленного крапивного настоя раз в две недели — он содержит достаточное количество азота для поддержания зеленой массы и достаточно калия для крепких и вкусных огурчиков. Также раз в две недели можно использовать зольный настой (1 стакан на 10 л воды), который обеспечит растения необходимым калием и фосфором. Вместо зольного настоя можно использовать минеральные удобрения, такие как монофосфат калия (15 г на 10 л воды) или сульфат калия (20-30 г на 10 л воды).

4. Избегание холодной воды

Важно поливать эти овощи водой комнатной температуры. Холодная вода вызывает стресс для растений и приведёт к желтению и опаданию завязей.

5. Опрыскивание янтарной кислотой

Нужно взять 1 таблетку или щепотку порошка на 1 л воды. Опрыскивание можно проводить прямо на завязи. Идеальное время для этой процедуры — раннее утро, когда ещё нет яркого солнца. Огурцы оживут и будут активно плодоносить.

ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ ЖЕЛТЕЮТ И ВЯНУТ, СРОЧНО СДЕЛАЙТЕ ЭТО...
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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