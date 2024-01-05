Некоторые садоводы даже зимой не забывают о своих растениях и грядках, готовясь к предстоящему сезону. Один из полезных советов — сбор кожуры мандаринов. Об этом рассказала эксперт в области садоводства и ландшафтного дизайна Анастасия Коврижных, в интервью для сетевого издания "Белновости".
Вместо того чтобы выбрасывать эти ценные материалы, можно собирать цитрусовые очистки в течение зимы и использовать их в своих земляных работах.
Цедра мандарина является ценным источником пектина, который прекрасно впитывает влагу во влажных условиях. Это означает, что мандариновая кожица поглощает лишнюю влагу и отдаёт её растениям по мере необходимости.
Когда снег сойдёт с грядок, можно добавить измельчённые мандариновые очистки в ямки для посадки, траншеи или под перекопку грядок. Чтобы готовые очистки высушились без проблем и дождались своего времени, их следует предварительно обработать биопрепаратами, например, с использованием "Метаризина".
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