Растения помогающие избавиться от излишней влаги на дачном участке

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Проблема повышенной влажности почвы является довольно распространенной в сельском хозяйстве. Осадки, высокий уровень грунтовых вод, недостаточная дренажная система могут привести к тому, что огород превращается в болото. Существует эффективное решение этой проблемы — высадка деревьев, способствующих высушиванию почвы.

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Береза: Береза обладает мощной корневой системой, извлекающей значительное количество влаги из почвы, достигая отметки 180-250 литров в сутки. Однако следует учитывать, что береза может создавать затенение на участке, что может быть нежелательным для соседних культур. Рекомендуется размещать березу возле клумб, чтобы минимизировать ее влияние на огородные культуры.

Слива: Плодовые деревья, такие как слива, отличаются высокой потребностью в воде и могут стать отличным решением для участков с повышенной влажностью. Особенно подходит сорт вишни ренклод. Однако следует учитывать, что вишня не выживет на переувлажненном участке с застоем воды.

Ирга: Ирга — кустарник, предпочитающий влажные и затененные места. Она не только извлекает из почвы избыточную влагу, но и радует урожаем плодов, не страдая от недостатка солнечного света. Ирга может быть прекрасным решением для участков с повышенной влажностью.

Аквилегия: Аквилегия, известная как "водосбор", требует повышенного количества влаги для роста и цветения. Это декоративное растение не только украшает приусадебный участок, но и активно подсушивает влажный грунт. Дачники часто сажают аквилегию у заборов, используя ее как декоративный и функциональный элемент.

Выбор подобных деревьев и кустарников помогает не только улучшить дренаж почвы, но и сделать ваш огород более устойчивым к избыточной влаге.