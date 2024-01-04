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Правила ухода за малиной

2:44
Садоводство » Советы

Забота о малине весной на даче требует определенных действий. Садоводы рассказали о правилах ухода, которые позволят получить богатый урожай.

Правила ухода за малиной
Фото: wild raspberries by mako from Kangasala, Suomi (Finland) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Регулярный полив

Малина, особенно в период цветения и созревания ягод, требует систематического полива. В жаркую погоду следует поливать чаще и обильнее, уделяя внимание глубине пропитывания влаги. Важно следить за тем, чтобы глубина пропитывания влагой достигала около 40 сантиметров под кустами.

Внесение "стартовых" удобрений

Весной проводится первая подкормка малины. Комплексные азотсодержащие удобрения, а также фосфорно-калийные удобрения стимулируют рост и формирование завязей. Вы также можете применять удобрения отдельно. Например, перегной (5-6 кг на 1 кв. м) или раствор куриного помёта (1:20) или коровяка (1:10) в количестве 3-5 л готового удобрения на 1 кв. м грядки. Не забудьте также внести фосфорно-калийные удобрения (50-80 г суперфосфата и 20-40 г сернокислого калия на 1 кв. м).

Мульчирование почвы

Из-за поверхностной корневой системы малины мульчирование защищает от заморозков, улучшает водно-воздушный режим и сохраняет влагу в почве. Мульчу следует добавлять после внесения минеральных удобрений. Использование торфа, подсолнечной шелухи, соломенного навоза, опилок, мелких веточек толщиной не менне пяти см.

Обрезка малины

Санитарная обрезка проводится весной, удаляя повреждённые и замёрзшие побеги, а оставшиеся ветви укорачиваются до первой здоровой почки. Регулярное удаление молодой поросли предотвращает загущение кустов, пишет ogorod. ru.

Защита от болезней и вредителей

Обрабатывайте кусты от болезней до распускания почек, удаляя возможные места зимовки вредителей. Профилактическое опрыскивание 1%-ным раствором бордоской жидкости борется с грибковыми заболеваниями. Ранняя весенняя обработка препаратами, такими как агролекарь и фитоспорин, защищает от антракноза. При поражении ржавчиной, используйте препараты, такие как абига-пик или топаз. Борьба со стеблевой мухой и малинным жуком включает в себя применение биопрепарата фитоверм. Для борьбы с малинной галлицей, вырезайте поражённые стебли и обработайте почву раствором фуфанона-нова.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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