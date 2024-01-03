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Остановим паразитов и усилим лук перед посадкой

1:15
Садоводство » Овощи

Посадка лука в почву без предварительной обработки дезинфицирующими средствами не рекомендуется. Однако, вместо привычной марганцовки, существует более эффективный метод, который позволит увеличить урожайность в два раза и защитить грядки с луком от вредителей.

Остановим паразитов и усилим лук перед посадкой
Фото: Own work by Rainer Haessner is licensed under GNU Free Documentation License

Для начала, обрежьте верхнюю часть пятилитровой бутылки примерно до половины.

Затем, насыпьте в бутылку две ложки железного купороса на каждый литр воды и поместите в бутылку лук.

Оставьте раствор на некоторое время, давая ему настояться. Если лук приобретет темный оттенок, это свидетельствует о правильном выполнении процедуры. Промойте лук под проточной водой, обсушите и затем посадите в почву.

Железный купорос, который легко приобрести в магазинах для дачников, помогает предотвратить проникновение вредителей к луковицам. Кроме того, он взаимодействует с азотом, способствуя быстрому росту луковиц.

Также, для обеззараживания лука можно использовать смесь дегтя и хозяйственного жидкого мыла. Смешайте их в пропорции 2:1 и замочите лук в полученном растворе. После двух часов жидкость следует слить.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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