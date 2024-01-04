Подкормка из яичной скорлупы очень полезна для растений

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Яичная скорлупа отлично подходят для использования как удобрение. Она также обладает свойствами отпугивать вредителей и поддерживать почву в мягком состоянии. Скорлупа содержит карбонат калия (92-95%) и другие полезные вещества (магний, кремний, калий, фосфор). Основное преимущество продукта — его безопасность для культур. С ней практически нельзя нанести какого-либо вреда растениям.

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Для того, чтобы приготовить подкормку, возьмите 100 г яичной муки и залейте её литром воды. Оставьте в тёмном месте на две недели. Полученный раствор разбавьте водой в соотношении 1 к 3 и поливайте культуры. Рецептом поделился сайт ogorod.ru.