Луковая шелуха защитит растения от вредителей

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Луковая шелуха является настоящим кладезем полезных веществ: витаминов А, С, РР, группы В, а также содержит калий и фосфор. Кроме того, этот овощ обладает богатым запасом антиоксидантов и фитонцидов. Первые помогают укрепить иммунную систему, а вторые служат отличной защитой от вредителей и болезнетворных бактерий.

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Как правило, отвары на основе луковой шелухи используются для борьбы с вредителями. Тем не менее применение лука в качестве удобрения также оказывается равным образом полезным. Томаты, огурцы, перец, морковь, кабачки и тыква отлично реагируют на внесение таких удобрений, пишет ogorod. ru.

Для приготовления подкормки необходимо залить 1 литр шелухи 8 литрами кипятка и оставить настояться в течение суток. Затем процедите настой и разбавьте его водой в пропорции 1:5. Такое средство можно использовать как для уличных, так и для комнатных растений.