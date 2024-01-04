Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Тарасова категорически отказалась делать совместные комментарии соревнований с Рудковской
Испытания гололедицей: 3 самын большие ошибки, которые допускают начинающие водители авто
Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца
Тренер Мишин заявил о планах Туктамышевой выступить на чемпионате РФ по прыжкам
Рецепт постного пирога с грибами и клюквой
Нутрициолог рассказал, как есть и пить на праздники, чтобы потом не жалеть
Залужный признал большие проблемы ВСУ и сказал депутатам идти самим воевать
Старые застиранные вещи станут как новенькие: примените это простое средство
США: Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами из КНДР

Луковая шелуха защитит растения от вредителей

1:06
Садоводство » Советы

Луковая шелуха является настоящим кладезем полезных веществ: витаминов А, С, РР, группы В, а также содержит калий и фосфор. Кроме того, этот овощ обладает богатым запасом антиоксидантов и фитонцидов. Первые помогают укрепить иммунную систему, а вторые служат отличной защитой от вредителей и болезнетворных бактерий.

Луковая шелуха защитит растения от вредителей
Фото: Own work by Northmetpit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Как правило, отвары на основе луковой шелухи используются для борьбы с вредителями. Тем не менее применение лука в качестве удобрения также оказывается равным образом полезным. Томаты, огурцы, перец, морковь, кабачки и тыква отлично реагируют на внесение таких удобрений, пишет ogorod. ru.

Для приготовления подкормки необходимо залить 1 литр шелухи 8 литрами кипятка и оставить настояться в течение суток. Затем процедите настой и разбавьте его водой в пропорции 1:5. Такое средство можно использовать как для уличных, так и для комнатных растений.

ЧТО ТВОРИТ ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА В САДУ И ОГОРОДЕ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне

Звездам шоу-бизнеса предлагается проявить свою позицию относительно текущих событий в стране, согласно информации Telegram-канала "неДума".

"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Дочка Агутина и Варум вернулась в Россию с новым любовником
Лотерея Киева. Суперприз — тяжёлое увечье, проигравшим — кладбище Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии
Наледь на лобовом стекле легко можно победить: достаточно использовать это простое средство
Головки чеснока будут крупными и налитыми вкусом: надо добавить только эти три добавки для лучшего роста
Головки чеснока будут крупными и налитыми вкусом: надо добавить только эти три добавки для лучшего роста
Последние материалы
Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца
Тренер Мишин заявил о планах Туктамышевой выступить на чемпионате РФ по прыжкам
Рецепт постного пирога с грибами и клюквой
Нутрициолог рассказал, как есть и пить на праздники, чтобы потом не жалеть
Луковая шелуха защитит растения от вредителей
Залужный признал большие проблемы ВСУ и сказал депутатам идти самим воевать
Старые застиранные вещи станут как новенькие: примените это простое средство
США: Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами из КНДР
Новички-автомобилисты не знают: рассказываем, как правильно парковать авто в зимний период
27-летняя певица Клава Кока поделилась семейными фото
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников