Апельсиновые корки улучшат качество почвы

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Такой простой продукт, как апельсиновые корки, может быть очень полезен в садоводстве. Лучше их не выбрасывать, а копить дома, и использовать на участке.

Фото: "мой огород!" by talgar is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Апельсиновые корки обладают намного большим количеством витаминов А, С и Е, по сравнению с мякотью. Кожура содержит в себе также калий, фосфор, натрий, флавоноиды и пектин. Благодаря этому апельсиновые корки активно используются на дачных участках, пишет ogorod.ru.

Для улучшения качества почвы их укладывают на глубину 5 см. Это обеспечивает обогащение почвы азотом и повышает прорастаемость семян. Если добавить эти отходы в компост, можно решить сразу две задачи: обеспечить удобрение для микрофлоры и отпугнуть насекомых от субстрата.