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Грядки, которые не придётся перекапывать

2:05
Садоводство » Советы

На участке можно создать грядки, в перекапывании которых не будет необходимости. Об этом рассказал Telegram-канал "Садоводство".

Грядки, которые не придётся перекапывать
Фото: "File:Грядки - panoramio.jpg" by Дмитрий Cкляренко is licensed under CC BY 3.0.

1. Грядки следует размещать на освещённом месте, с ориентацией с севера на юг. Утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днём оно будет высоко.

2. Грядки должны быть абсолютно горизонтальными. При этом их длина может быть любой. Ширину лучше сделать 40-50 см, она не зависит от размера выращиваемых овощей.

3. Подойдёт ширина проходов в 90-100 см. В случае ограниченности земли она может быть сужена до 70-80 см, но только при условии достаточной освещённости участка. Если промежутки между грядами становятся ещё уже, то такой метод теряет свою эффективность.

4. Установите бортики. Их высота должна составлять 20-30 см. Стенки можно сделать из кирпича, брёвен, брусьев, досок, камней, шифера. На землю положите песок. Сверху покройте грубыми остатками кукурузы, подсолнуха, других растений.

5. Важно учитывать технологию полива "самораспределение воды". В этом случае шланг должен быть уложен в грядку на данном этапе.

6. Можно покрасить грядку. В настоящее время в продаже имеется краска для фасадов на водной основе.

7. Далее уложите остатки растительных культур. Идеально подойдут морковь, капуста, картофельная ботва и т. д. Лучше не использовать многолетние растения, так как от них остаются семена. Не стоит применять биоудобрения и другие подобные вещества.

8. Возьмите настой навоза или травяной раствор и полейте им грядку. Сверху нужно положить землю (8-10 см). Грядка готова.

Землю на грядках не копаю. Как сажать без перекопки.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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