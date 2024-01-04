На участке можно создать грядки, в перекапывании которых не будет необходимости. Об этом рассказал Telegram-канал "Садоводство".
1. Грядки следует размещать на освещённом месте, с ориентацией с севера на юг. Утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днём оно будет высоко.
2. Грядки должны быть абсолютно горизонтальными. При этом их длина может быть любой. Ширину лучше сделать 40-50 см, она не зависит от размера выращиваемых овощей.
3. Подойдёт ширина проходов в 90-100 см. В случае ограниченности земли она может быть сужена до 70-80 см, но только при условии достаточной освещённости участка. Если промежутки между грядами становятся ещё уже, то такой метод теряет свою эффективность.
4. Установите бортики. Их высота должна составлять 20-30 см. Стенки можно сделать из кирпича, брёвен, брусьев, досок, камней, шифера. На землю положите песок. Сверху покройте грубыми остатками кукурузы, подсолнуха, других растений.
5. Важно учитывать технологию полива "самораспределение воды". В этом случае шланг должен быть уложен в грядку на данном этапе.
6. Можно покрасить грядку. В настоящее время в продаже имеется краска для фасадов на водной основе.
7. Далее уложите остатки растительных культур. Идеально подойдут морковь, капуста, картофельная ботва и т. д. Лучше не использовать многолетние растения, так как от них остаются семена. Не стоит применять биоудобрения и другие подобные вещества.
8. Возьмите настой навоза или травяной раствор и полейте им грядку. Сверху нужно положить землю (8-10 см). Грядка готова.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.