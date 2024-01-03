Самые сладкие сорта моркови

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь является одним из самых популярных овощей. Выбор правильного сорта имеет огромное значение. Если вы хотите приготовить вкусный суп, сладкий десерт или свежевыжатый сок, то следует обратить внимание на некоторые разновидности культуры.

Фото: bunny heaven by Kai Schreiber from Solingen, Germany is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сорт "Детская сладкая"

Данный сорт характеризуется средней урожайностью. Длина плодов — до 20 см. Овощ имеет классический оранжевый цвет. Мякоть мягкая и изысканно нежная. Этот сорт отлично подходит для употребления в свежем виде.

Сорт "Маэстро F1"

Ранний гибрид подходит для самых разных климатический зон. плоды имеют традиционную цилиндрическую форму. Сорт устойчив к болезням.

Сорт "Император"

Это поздний сорт моркови отличает насыщенный вкус. Мякоть нежная и плотная, а её сладость и аромат просто завораживают. Овощ хорошо хранится и может пролежать до девяти месяцев при нормальных условиях. Сорт не трескается и не портится даже при повышенной влажности.

Эти три сорта моркови являются самыми сладкими и обладают превосходными вкусовыми качествами. Безусловно, они идеально подходят для приготовления разнообразных блюд — от простых салатов до изысканной выпечки. Выбрав один из этих сортов, вы сможете насладиться настоящим вкусом моркови во всех его проявлениях.