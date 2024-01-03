Если вы сможете разработать правильную схему подкормки для огурцов, то обязательно будете рады обилию урожая овощей. Огурцы вырастут красивой формы, вкусными и без горечи. Также подкормки помогут в значительной степени увеличить количество плодов, подтверждает эксперт сетевого издания "БелНовости", ландшафтный дизайнер и учёный-агроном Анастасия Коврижных.
Что нужно помнить о подкормках огурцов
Корректная схема
Первое удобрение вносится через 2 недели после того, как рассада пересажена в открытый грунт. После того, как начнётся период цветения, вносится вторая подкормка. Третье удобрение осуществляется в момент, когда культура активно плодоносит. При желании продлить данную стадию, можно внести подкормку в четвёртый раз.
Травяной настой
Он считается одним из лучших способов подкормки данной культуры. Возьмите любую ёмкость, на треть заполните её любыми сорняками и залейте водой. Дайте настояться 3-4 дня. Отфильтруйте настойку и разбавьте простой водой в соотношении 1 к 5.
Помёт
Это отличное удобрение для огурцов. Десять частей гранул заливаются одной частью воды и оставляются на семь дней. Затем агроном советует взять один литр состава и разбавить его в десяти литрах воды для полива.
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