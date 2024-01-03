Три важных правила при выращивании огурцов

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вы сможете разработать правильную схему подкормки для огурцов, то обязательно будете рады обилию урожая овощей. Огурцы вырастут красивой формы, вкусными и без горечи. Также подкормки помогут в значительной степени увеличить количество плодов, подтверждает эксперт сетевого издания "БелНовости", ландшафтный дизайнер и учёный-агроном Анастасия Коврижных.

Фото: Own work by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Что нужно помнить о подкормках огурцов

Корректная схема

Первое удобрение вносится через 2 недели после того, как рассада пересажена в открытый грунт. После того, как начнётся период цветения, вносится вторая подкормка. Третье удобрение осуществляется в момент, когда культура активно плодоносит. При желании продлить данную стадию, можно внести подкормку в четвёртый раз.

Травяной настой

Он считается одним из лучших способов подкормки данной культуры. Возьмите любую ёмкость, на треть заполните её любыми сорняками и залейте водой. Дайте настояться 3-4 дня. Отфильтруйте настойку и разбавьте простой водой в соотношении 1 к 5.

Помёт

Это отличное удобрение для огурцов. Десять частей гранул заливаются одной частью воды и оставляются на семь дней. Затем агроном советует взять один литр состава и разбавить его в десяти литрах воды для полива.