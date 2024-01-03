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Названы сроки посадки огурцов по Лунному календарю в 2024 году

1:51
Садоводство » Овощи

Огурцы сют на рассаду в первой декаде апреля, а в южных регионах — уже в последнюю декаду марта (как правило, это происходит за 25-30 дней до их пересадки на постоянное место). Расписание посева зависит от того, где вы планируете выращивать рассаду: в теплице, парнике с покрытием из спанбонда или на открытом грунте.

Названы сроки посадки огурцов по Лунному календарю в 2024 году
Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Если вы выращиваете овощи на рассаду, но сажайте семена в отдельные ёмкости. Растения пересаживают в открытый грунт, когда миновала угроза заморозков.

В средней полосе подходящим временем для посева выступает вторая половина мая. Многие садоводы сеют семена несколько раз, вплоть до конца июня, чтобы продлить период плодоношения.

Важно замачивать семена и сеять их тогда, когда Луна находится в знаках воды и земли (Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог). Посев сухих семян также возможен в знаках Весов и Стрельца. Не рекомендуется проводить посев во время новолуния, так как в этот период семена имеют наименьшую жизнеспособность, пишет ogorod. ru.

Благоприятные дни для посева огурцов:
Март: 1-6, 13-14, 18-19, 22-31
Апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-23, 26-30
Май: 3-4, 11-13, 16-23, 26-27, 30-31
Июнь: 3-4, 8-9, 12-20, 26-27

Как сеять огурцы на рассаду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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