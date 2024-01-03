Многих огородников грушевые деревья не радуют плодоношением. На это может быть несколько причин. Садоводы рассказали об основных секретах.
Правильная посадка груши
Для успешного роста дереву нужна суглинистая или глинистая почва. Культура любит возвышенности и склоны, поэтому вместо обычной посадочной ямы можно создать небольшие холмики. Лучше сажать деревья в весенний период.
При наличии сильной корневой системы под холмиком рекомендует выкопать посадочную яму. В неё добавляют 30 кг перегноя, 1кг суперфосфата, 100г хлористого калия и 1,5кг извести. Затем яму засыпают половиной почвы с удобрениями и формируют холмик из остальной части. Его высота должна быть около 1 метра, а диаметр — 1,5-2м. Расстояние между холмиками должно составлять 4-5 м.
Уход
Важно использовать азотные удобрения для подкормки культуры перед цветением. Удобрения вносят раз в 3-4 года в канавки глубиной 15-20см, расположенные в 40-50см от ствола, пишет mil-sad.ru.
Также важно мульчировать почву с помощью торфа, опилок, сухой травы. Следует удалять сорняки и поддерживать почву в рыхлом состоянии. Весной и летом 15-20 сантиметров слоя земли перекапывают вокруг груши.
Также садоводы советует обрезать крону для удаления старых веток и придания формы дереву.
Дереву важен полив перед цветением, в конце мая и в начале осени. После этого важно рыхлить почву.
Во время цветения дерево нужно опрыскивать раствором сульфата или суперфосфата. После начала цветения используют раствор мочевины. Внекорневая подкормка поможет сделать грушу боле стойкой и плодовитой.
Зимний уход за грушей
Груша не любит морозы. Корни часто гибнут при температуре -15°C. ТАкже дерево могут атаковать грызуны. Для защиты от животных ствол груши укройте плотной бумагой или тканью, обработанной отпугивающим средством. Ствол следует засыпать землёй на 20 см и зимой уложить на это место слой снега.
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