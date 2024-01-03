Груша завалит плодами, если соблюдать три правила

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Многих огородников грушевые деревья не радуют плодоношением. На это может быть несколько причин. Садоводы рассказали об основных секретах.

Фото: "Груша, маладыя плады" by Mr. Zabej is licensed under CC BY-SA 4.0.

Правильная посадка груши

Для успешного роста дереву нужна суглинистая или глинистая почва. Культура любит возвышенности и склоны, поэтому вместо обычной посадочной ямы можно создать небольшие холмики. Лучше сажать деревья в весенний период.

При наличии сильной корневой системы под холмиком рекомендует выкопать посадочную яму. В неё добавляют 30 кг перегноя, 1кг суперфосфата, 100г хлористого калия и 1,5кг извести. Затем яму засыпают половиной почвы с удобрениями и формируют холмик из остальной части. Его высота должна быть около 1 метра, а диаметр — 1,5-2м. Расстояние между холмиками должно составлять 4-5 м.

Уход

Важно использовать азотные удобрения для подкормки культуры перед цветением. Удобрения вносят раз в 3-4 года в канавки глубиной 15-20см, расположенные в 40-50см от ствола, пишет mil-sad.ru.

Также важно мульчировать почву с помощью торфа, опилок, сухой травы. Следует удалять сорняки и поддерживать почву в рыхлом состоянии. Весной и летом 15-20 сантиметров слоя земли перекапывают вокруг груши.

Также садоводы советует обрезать крону для удаления старых веток и придания формы дереву.

Дереву важен полив перед цветением, в конце мая и в начале осени. После этого важно рыхлить почву.

Во время цветения дерево нужно опрыскивать раствором сульфата или суперфосфата. После начала цветения используют раствор мочевины. Внекорневая подкормка поможет сделать грушу боле стойкой и плодовитой.

Зимний уход за грушей

Груша не любит морозы. Корни часто гибнут при температуре -15°C. ТАкже дерево могут атаковать грызуны. Для защиты от животных ствол груши укройте плотной бумагой или тканью, обработанной отпугивающим средством. Ствол следует засыпать землёй на 20 см и зимой уложить на это место слой снега.