Что делать, если рассада томатов вытянулась

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Вытягивание рассады томатов является процессом, который может сказаться негативно на развитии растения, сделав его более уязвимым перед вредителями и заболеваниями. Кроме того, существует риск получения недостаточного количества плодов из-за данной проблемы.

Фото: Own work by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако, если заметить вытянувшуюся рассаду своевременно, можно предотвратить негативные последствия. Более того, с правильными действиями, урожайность может быть восстановлена, и в итоге полученный урожай может быть в два раза больше планируемого.

Процесс предотвращения вытягивания рассады включает в себя следующие шаги:

Обрезка рассады: Когда высота рассады достигает более 15 сантиметров, следует провести обрезку. Стебель обрезается наполовину.

Обработка побега: Оставшийся побег помещается в специальное средство. Для этого приготавливается раствор, включающий несколько капель перекиси водорода в 200 миллилитров теплой воды.

Формирование корневой системы: После обработки, побег помещается в грунте так, чтобы развить корневую систему.

Этот метод не только увеличит количество посадочного материала, но также повысит шансы на увеличение урожайности. В итоге пересаженная рассада в открытый грунт должна принести значительный урожай.