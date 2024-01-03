Вытягивание рассады томатов является процессом, который может сказаться негативно на развитии растения, сделав его более уязвимым перед вредителями и заболеваниями. Кроме того, существует риск получения недостаточного количества плодов из-за данной проблемы.
Однако, если заметить вытянувшуюся рассаду своевременно, можно предотвратить негативные последствия. Более того, с правильными действиями, урожайность может быть восстановлена, и в итоге полученный урожай может быть в два раза больше планируемого.
Процесс предотвращения вытягивания рассады включает в себя следующие шаги:
Обрезка рассады: Когда высота рассады достигает более 15 сантиметров, следует провести обрезку. Стебель обрезается наполовину.
Обработка побега: Оставшийся побег помещается в специальное средство. Для этого приготавливается раствор, включающий несколько капель перекиси водорода в 200 миллилитров теплой воды.
Формирование корневой системы: После обработки, побег помещается в грунте так, чтобы развить корневую систему.
Этот метод не только увеличит количество посадочного материала, но также повысит шансы на увеличение урожайности. В итоге пересаженная рассада в открытый грунт должна принести значительный урожай.
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