Как вырастить имбирь дома из магазинных корешков

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Имбирь пользуется широкой популярностью в качестве пряности, и многие хозяйки считают, что нет альтернативы магазинному продукту. Однако для тех, кто предпочитает самостоятельное выращивание культур, есть отличная новость: имбирь можно вырастить прямо в домашних условиях.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Достаточно приобрести необходимые корешки в магазине и правильно их высадить, соблюдая несколько важных правил, иначе выращивание качественного имбиря может быть затруднительным.

Выбор корешков: При выборе корешков рекомендуется остановиться на посадочном материале с упругостью и гладкостью, предпочтение отдавая тем, у которых есть на поверхности "глазки-почки".

Подходящая ёмкость: Обычный цветочный горшок является отличным выбором, не слишком большим, но достаточно широким для развития корневой системы.

Почвенная смесь: Для выращивания имбиря в горшке рекомендуется использовать смесь песка с дерниной и перегноем, а также можно использовать торфяной субстрат или комбинировать садовый грунт с торфом и песком.

Обработка корешков: Корешки имбиря подлежат предварительной обработке, так как на их поверхности могут оставаться препараты из магазина. Для удаления лишних соединений корешки помещают в чистую воду, затем в раствор перманганата калия.

Высадка и уход: После предварительной обработки корешки высаживают в горшок на глубину около пяти сантиметров. Регулярный полив и использование "органики" и минеральных удобрений каждые две недели являются важными аспектами ухода за растением.