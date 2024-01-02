Как сделать торфяные таблетки для рассады еще более эффективными

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Торфяные таблетки становятся надежным союзником для дачников, особенно когда речь идет о выращивании рассады с последующей пересадкой. Это не только экономит время садовода, но также снижает риск повреждения корней растений.

Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако при использовании торфяных таблеток необходимо помнить о нескольких важных моментах.

Прежде всего, следует обратить внимание на процедуру замачивания используемого материала. Многие торфяные таблетки содержат ограниченное количество питательных веществ. Компенсация этого дефицита необходима для успешного выращивания здоровой рассады.

Чтобы создать раствор для замачивания, дачник может поместить торфяные таблетки в пятилитровую емкость с чистой водой комнатной температуры.

В случае использования воды из-под крана ее желательно пропустить через фильтр. Затем в воду добавляют биогумус (разведенный водой в 10 раз), несколько граммов фитоспортина, пару зубчиков чеснока, превращенных в кашицу, и несколько таблеток янтарной кислоты.

Кроме того, важно внести несколько капель ЭМ-препаратов.