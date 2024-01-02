Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: за пять последних суток ВС РФ выпустили по Украине 500 ракет и БПЛА
Пять самых хитрых способов развода ГИБДД при проверке на дороге
Спикер ВВСУ: на подготовку к следующему массированному удару ВС РФ надо 4 дня
Как пользоваться патчами для глаз, чтобы получить максимальный эффект?
Впечатлите своих гостей жареной индейкой, приготовленной по традиционному британскому рецепту
Как заставить цвести азалию из года в год?
1000 ракет, 4 командных центра и два отеля с советниками НАТО — потери Киева 2 января
Картофель с карамелизированным луком и сыром
Sohu: многие китайцы хотели бы жён из России, однако есть одно большое "но"

Как сделать торфяные таблетки для рассады еще более эффективными

1:11
Садоводство » Советы

Торфяные таблетки становятся надежным союзником для дачников, особенно когда речь идет о выращивании рассады с последующей пересадкой. Это не только экономит время садовода, но также снижает риск повреждения корней растений.

Как сделать торфяные таблетки для рассады еще более эффективными
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако при использовании торфяных таблеток необходимо помнить о нескольких важных моментах.

Прежде всего, следует обратить внимание на процедуру замачивания используемого материала. Многие торфяные таблетки содержат ограниченное количество питательных веществ. Компенсация этого дефицита необходима для успешного выращивания здоровой рассады.

Чтобы создать раствор для замачивания, дачник может поместить торфяные таблетки в пятилитровую емкость с чистой водой комнатной температуры.

В случае использования воды из-под крана ее желательно пропустить через фильтр. Затем в воду добавляют биогумус (разведенный водой в 10 раз), несколько граммов фитоспортина, пару зубчиков чеснока, превращенных в кашицу, и несколько таблеток янтарной кислоты.

Кроме того, важно внести несколько капель ЭМ-препаратов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Последние материалы
Картофель с карамелизированным луком и сыром
Sohu: многие китайцы хотели бы жён из России, однако есть одно большое "но"
Камеры ГИБДД начали штрафовать за выезд на встречку при занесенной снегом разметке
3 рецепта Аллы Пугачевой для читателей Pravda.ru: полезный, быстрый и восхитительный
3 новых продукта для восстановления волос
Как сжечь 100 калорий за 10 минут
Блогер Саша Митрошина должна налоговой еще 145 миллионов рублей
Мстительные знаки Зодиака: какие самые-самые
Удивите своих гостей на Рождество ветчиной в медовой глазури
Ученые: два процента людей обладают способностью суперпрогнозирования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников