Как поливать орхидеи зимой?

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Орхидеи являются красивыми и неприхотливыми растениями, однако ошибки при поливе могут привести к их загниванию и гибели. Важно знать некоторые секреты.

Фото: "Orchid - Орхидея" by Stella VM is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Зимой и во время цветения полив орхидей имеет некоторые особенности. Частота процедуры зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха, размера горшка, состояния корней и сорта растения.

Для цветущих орхидей при температуре 20°C рекомендуется поливать раз в неделю. Если она выше или воздух суше, процедуру следует проводить каждые 3-4 дня. Орхидеи без цветов при температуре 20°C требуют полива каждые 2-3 недели. Если корни занимают больше места в горшке или субстрат для удержания влаги ограничен, частота водной процедуры должна быть увеличена.

Есть несколько способов полива орхидей. Один из них — поставить горшок в наполненную водой раковину.

Каждый цветовод выбирает наиболее удобный для себя способ полива. Некоторые погружают горшок в воду, а другие поливают орхидеи, как другие комнатные растения. Оба варианта подходят, но важно избегать застоя жидкости в горшке, так как орхидеи не переносят этого, пишет "Мир Садоводства".

Идеально использовать мягкую или отстоявшую жидкость комнатной температуры. Если такой возможности нет, можно взять водопроводную воду, предварительно добавив несколько капель лимонного сока для удаления излишней жёсткости. Также можно прокипятить воду и остудить её до комнатной температуры.

В зимний период воздух в помещении бывает суше, а растение всё равно может цвести. Поэтому полив орхидей должен быть скупым. Также будет полезно опрыскивать листья и воздушные корни неизвестковой водой раз в день. Это поможет предотвратить высыхание кончиков и краёв листьев, так как орхидеям важна влажность воздуха.

Если ежедневно опрыскивать растение трудно, можно наполнить блюдце керамзитом и добавить воду, а затем поставить на него горшок с растением. Медленно испаряющаяся вода создаст вокруг растения зону повышенной влажности.