Как заставить цвести азалию из года в год?

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

При умеренной температуре и влажности азалии могут цвести полгода — с ноября по май. Однако в наших квартирах их цветение обычно длится всего два месяца. Через несколько недель после цветения цветы увядают, листья опадают, а растение гибнет. Садоводы рассказали, как сохранить зелёного питомца для последующего цветения.

Фото: "Azalea" by Wolfhowl is licensed under CC BY-NC 2.0.

При уходе за азалией важно соблюдать следующие правила:

1. Горшки с азалиями следует ставить в светлое место с ярким освещением, но без прямых солнечных лучей.

2. Для продления цветения поддерживайте температуру +18-20 °C.

3. Пока азалия цветёт, важно постоянно увлажнять почву. При этом не следует заливать цветок или поливать водопроводной водой.

4. Периодически удаляйте увядшие цветки и листья острыми ножницами.

5. Для длительного цветения регулярно проветривайте помещение.

6. Замените полив на погружение горшка в таз с отстоянной комнатной температурой воды. Эту процедуру можно проводить 2-3 раза в неделю, пишет "Мир Садоводства".

Для того, чтобы сохранить растение после опадания цветов и листьев, обрежьте побеги на высоте 2-3 сантиметра. Уберите горшок в прохладное полутёмное помещение. На протяжении всего периода покоя регулярно опрыскивайте грунт в горшке. Летом можно поставить горшочек на балконе в тени других растений или вынести на дачу в полутенистое место. Поливайте и подкармливайте азалию жидким удобрением для вересковых растений.

В сентябре привезите цветок домой и сначала поместите его в более прохладное помещение, а когда появятся почки, поместите его в условия, описанные выше.

В декабре в магазинах появляются новогодние горшечные цветы, включая азалию комнатную — прекрасное растение, цветущее зимой. Следуя советам по уходу, подарите азалии больше внимания, и она прольёт свет и радость в тёмные зимние месяцы.