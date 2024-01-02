Фиалки: почему они начинают вять?

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Фиалки, чрезвычайно популярные среди цветоводов, украшают практически каждую квартиру своим изысканным видом. Однако, эти комнатные цветы являются достаточно требовательными, и любая ошибка в уходе может привести к пересыханию и скручиванию их листьев.

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Избыток влаги: Фиалки не выносят избыточное поливание, так как оно может вызвать гниение корневой системы. С избытком влаги листья начинают желтеть, становятся мягкими и теряют упругость. Рекомендуется поливать фиалки через поддон, чтобы избыток влаги мог быть удален через некоторое время после полива. Важно держать фиалку в горшке диаметром 8-10 см, чтобы избежать переувлажнения.

Повреждение корней: Если листья фиалки начинают вянуть и скручиваться, следует аккуратно извлечь растение из горшка и проверить корни. Поврежденные корни, подвергшиеся гниению или ожогам от удобрений, следует удалить, замочив здоровые корни в растворе марганцовки перед пересадкой фиалки в новый грунт.

Неправильное освещение: Недостаток света приводит к бледности и тонкости листьев фиалки, в то время как избыток яркого света может вызвать их «группировку». Решение этой проблемы заключается в перестановке цветка в более подходящее место с точки зрения освещения.

Сухость воздуха: Фиалки плохо переносят сухость воздуха, проявляя при этом вялость как в зимнее, так и в летнее время. Решение – использование увлажнителя воздуха вблизи растения.

Болезни: Фиалки часто подвергаются болезням, таким как фитофтороз, физариоз и другие. При наличии признаков болезни, таких как пятна и мягкие листья, рекомендуется пересадить растение в новый грунт, предварительно обработанный раствором Фитоспорина, и удалить все поврежденные листья.