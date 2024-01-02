Как использовать скорлупу грецких орехов на грядках

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные садоводы ценят скорлупу от грецких орехов как прекрасное удобрение и многофункциональное средство для ухода за растениями на участке.

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Мульча: Скорлупа грецких орехов прекрасно подходит в качестве мульчи. Ее долгий процесс разложения, устойчивость к солнечным лучам и высокая стойкость к влажности делают ее идеальным материалом для укрытия почвы. Кроме того, острые края скорлупы действуют как естественный отпугиватель для слизней и улиток, предотвращая их вредное воздействие на растения.

Дренаж: Половинки грецких орехов могут использоваться в качестве дренажа под слоем почвы в низинных областях участка, где часто наблюдается застой воды. Ореховая скорлупа также применяется в горшках с комнатными цветами, особенно это полезно для фиалок. Важно не допустить, чтобы скорлупа занимала слишком большую часть почвы в горшке.

Прочистка печи: Для дачников ореховая скорлупа становится эффективным средством для прочистки печи. При горении грецкой скорлупы выделяется больше тепла по сравнению с древесным топливом, что способствует более эффективной очистке дымохода от сажи. Однако этот метод рекомендуется использовать не чаще одного раза в год.

Дезинфекция почвы: Юглон, содержащийся в ореховой скорлупе, является естественным фитонцидом, который активно борется с патогенными микроорганизмами в почве. Он также отпугивает вредителей, включая колорадского жука. Для дезинфекции почвы, скорлупу измельчают и вносят при перекопке земли. Также можно приготовить настой из 500 граммов ореховой скорлупы, залитой кипятком, и использовать его для полива почвы. В случае, если на участке выращиваются культуры, настой разбавляется водой в соотношении 1:2, чтобы избежать негативного воздействия на урожай.