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Три простые процедуры, чтобы редис вырос крупным и сочным

2:44
Садоводство » Советы

Некоторые манипуляции позволят получить более богатый урожай редиса. Плоды будут крепкими, сочными и крупными.

Три простые процедуры, чтобы редис вырос крупным и сочным
Фото: "IMG_1709" by vladagrebleva is licensed under CC BY 2.0.

Прореживание

Проредите посадки таким образом, чтобы между растениями было расстояние 5-7 см, но не меньше. Если редис будет находиться в тесноте, во-первых, он не образует крупные корнеплоды, поскольку растениям будет не хватать питания и влаги. Во-вторых, при густой посадке растение чаще всего начинает стрелковаться. В этом случае рост корнеплодов замедляется.

Влага

Поливать грядку пару раз в неделю в выходные — это идея не совсем удачная, поскольку редис не вырастет в крупный корнеплод, а будет стрелковаться, а сам корнеплод станет твёрдым и вялым. Поэтому в период роста корнеплодов рекомендую поливать редис ежедневно (особенно в жаркую погоду). Также важно посыпать интервалы между рядами редиса песком, а в идеале использовать перлит. В тяжёлой и плотной почве редис не сможет образовывать крупные корнеплоды. Для него необходима рыхлая и лёгкая земля.

Помимо создания оптимальной рыхлости грунта, агроперлит выполняет ещё одну важную функцию — контролирует уровень влажности в почве. При избытке воды перлит впитывает её, а при недостатке — отдаёт редису. Это мероприятие особенно актуально для тех, кто посещает дачу лишь раза 2-3 в неделю и не имеет возможности поливать редис каждый день (или через день), пишет Дзен-канал "Садоёж".

Подкормка

В настоящее время не рекомендуется использовать избыток удобрений. Если переусердствовать с азотными удобрениями, редис будет разрастаться листвой в ущерб формированию корнеплодов. Использование фосфорных удобрений, в свою очередь, увеличивает риск стрелкования редиса. Поэтому подкормкой надо быть аккуратным.

Следующие удобрения можно дать редису на этом этапе для роста крупных корнеплодов.

  • Зола. Разведите 1 стакан золы в 10 литрах воды, дайте настояться день и полейте грядку.
  • Калийная соль. Калий необходим растению для формирования больших, крепких и сочных корнеплодов. Удобрение быстро усваивается растениями и стимулирует их эффективное поглощение питательных веществ. Раствор готовить по инструкции на упаковке.
  • Янтарная кислота. Можно также полить редис раствором этого средства для повышения иммунитета растения и улучшения усвоения внесённых ранее питательных веществ.
КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЙ РЕДИС
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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