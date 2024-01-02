Некоторые манипуляции позволят получить более богатый урожай редиса. Плоды будут крепкими, сочными и крупными.
Прореживание
Проредите посадки таким образом, чтобы между растениями было расстояние 5-7 см, но не меньше. Если редис будет находиться в тесноте, во-первых, он не образует крупные корнеплоды, поскольку растениям будет не хватать питания и влаги. Во-вторых, при густой посадке растение чаще всего начинает стрелковаться. В этом случае рост корнеплодов замедляется.
Влага
Поливать грядку пару раз в неделю в выходные — это идея не совсем удачная, поскольку редис не вырастет в крупный корнеплод, а будет стрелковаться, а сам корнеплод станет твёрдым и вялым. Поэтому в период роста корнеплодов рекомендую поливать редис ежедневно (особенно в жаркую погоду). Также важно посыпать интервалы между рядами редиса песком, а в идеале использовать перлит. В тяжёлой и плотной почве редис не сможет образовывать крупные корнеплоды. Для него необходима рыхлая и лёгкая земля.
Помимо создания оптимальной рыхлости грунта, агроперлит выполняет ещё одну важную функцию — контролирует уровень влажности в почве. При избытке воды перлит впитывает её, а при недостатке — отдаёт редису. Это мероприятие особенно актуально для тех, кто посещает дачу лишь раза 2-3 в неделю и не имеет возможности поливать редис каждый день (или через день), пишет Дзен-канал "Садоёж".
Подкормка
В настоящее время не рекомендуется использовать избыток удобрений. Если переусердствовать с азотными удобрениями, редис будет разрастаться листвой в ущерб формированию корнеплодов. Использование фосфорных удобрений, в свою очередь, увеличивает риск стрелкования редиса. Поэтому подкормкой надо быть аккуратным.
Следующие удобрения можно дать редису на этом этапе для роста крупных корнеплодов.
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