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Эти три процедуры — залог богатого урожая свёклы

2:50
Садоводство » Советы

Чтобы получить крупную и сочную свёклу, необходимо начинать уход за посадками уже в июне, когда у растения появятся первые 2-4 листочка. Хотя овощ не требователен в выращивании, на высокий урожай стоит надеяться только при правильном уходе. В июне рекомендуется провести первые мероприятия.

Эти три процедуры — залог богатого урожая свёклы
Фото: "Beetroot" by Nick Saltmarsh is licensed under CC BY 2.0.

Прореживание

Многие сорта свёклы имеют несколько ростков на одном семени. Как только они вырастут и сформируют 2-4 листочка, необходимо их проредить. В противном случае растения будут конкурировать между собой за место, питание и влагу, что приведёт к мелким и искривлённым корнеплодам. Оставляем самые крепкие и крупные ростки, а слабые выдёргиваем. Их можно пересадить на другое место или в проплешины на той же грядке.

Во-вторых, лишние растения хороши в качестве пищи: для салатов, супов, вторых блюд. Молодые ростки свёклы очень вкусные и полезные.

Перед прореживанием рекомендуется хорошо полить грядку, чтобы корни легко отделялись от земли и не повредились. Высаженные растения вскоре догонят своих "сверстников". Так что не стоит беспокоиться о том, что процедура может быть бесполезной, и свёкла не приживётся.

Подкормка

Через неделю после прореживания свёклы полезно её подкормить. В начале роста зелени можно полить растение крапивным настоем. Это допустимо, пока корнеплод не начинает формироваться. 

Также на раннем этапе роста можно использовать раствор куриного помёта (1:20). Лучше поливать междурядья свёклы, а не сами растения. Раствор коровяка следует делать в два раза более концентрированным. Также можно приготовить минеральную азотную подкормку из 15 г мочевины на 10 л воды, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Для полива по листьям подойдёт и нашатырный спирт. Разводим 1-2 столовые ложки жидкости в 10 л воды и поливаем свёклу.

Раскисление почвы

Ростки свёклы часто медленно развиваются и погибают, а её листья краснеют. Смена цвета может быть вызвана кислым грунтом. Поэтому важно провести раскисление почвы для свёклы в июне (если это ещё не было сделано). Можно внести золу или доломитовую муку, чтобы нормализовать кислотность грунта. Их нужно посыпать междурядья свёклы. Норма внесения составляет до 1 стакана золы или 100 г доломитовой муки на 1 квадратный метр почвы.

Ранее сообщалось, как получить богатый урожай клубники.

Выращивание свёклы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.

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