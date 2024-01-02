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Высаживаем лук из семян

2:42
Садоводство » Овощи

Существует традиционный метод выращивания лука, который заключается в посадке севка в осенний период или ранней весной. Однако опытные дачники предпочитают более эффективный способ — выращивание лука из семян, что позволяет получить полноценные головки лука всего за один сезон.

Высаживаем лук из семян
Фото: pixabay. com by Hans Braxmeier is licensed under public domain

Этот процесс не является сложным, требуется лишь учесть опыт опытных дачников, успешно применявших данный метод. Вот шаги, которые помогут вам вырастить лук из семян.

Выбор семян

При выборе семян следует обращать внимание на их возраст, так как они быстро теряют всхожесть. Детально проверьте информацию о дате фасовки и дате сбора. Храните семена в холодильнике для продления их всхожести.

Подготовка грунта

Подходит любой рыхлый грунт, который можно улучшить, добавив в него вермикулит. Для самостоятельной подготовки почвы используйте 1 часть огородной земли, 2 части торфа и 2 части листового перегноя. Постепенно добавляйте песок или вермикулит до получения рассыпчатой почвы.

Посев

Семена сеются как обычно, но с двумя нюансами. Если планируется пикирование, вы можете сеять семена густо в неглубокую емкость. В случае, если пикирование не предполагается, используйте глубокую емкость (не менее 20-25 см) с расстоянием между семенами 8-9 см.

Важно учесть наличие подсветки: при ее наличии можно сеять в январе или феврале, в противном случае отложите посев до марта.

Пикировка

Лучшее время для пикирования — когда появляется третий лист. Если луковица длинная и гнется, отрежьте ее на 1/3. Если корни слишком длинные, их можно подравнять ножницами.

Стрижка

Рассаду лука следует обрезать при необходимости, учитывая слабую корневую систему. Обрезка перед пикировкой и посадкой в грунт поможет облегчить листовой аппарат.

Высадка

В открытый грунт рассаду можно высаживать в марте, учитывая погодные условия. Лук переносит пересадку хорошо, даже если корни оголены. После посадки обильно поливайте и мульчируйте опилками, листьями или щепой.

Важно: не заглубляйте саженцы слишком сильно. Место перехода луковички в перо должно быть примерно на уровне земли. Далее ухаживайте за рассадой так же, как за луком, выращенным из севка.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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