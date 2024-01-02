Как предотвратить полегание всей рассады

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В регионах с ранней посадкой рассады садоводы сталкиваются с различными проблемами, которые могут негативно сказаться на ее выращивании.

Фото: commons.wikimedia. org by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Частой проблемой является истончение стеблей, что приводит к падению рассады. Одной из основных причин такого явления является переувлажнение почвы. Молодые корни не способны полностью использовать влагу, что ограничивает доступ кислорода, в результате чего рассада становится слабой и подверженной падению. Рекомендуется поливать рассаду осторожно, избегая избыточного увлажнения. Опрыскивание почвы с помощью пульверизатора также предпочтительно перед поливом, особенно при неокрепших всходах.

Еще одной причиной увядания рассады может быть плотность почвы. В плотных грунтах вода задерживается, и доступ кислорода становится ограниченным. Добавление компонентов для предотвращения уплотнения почвы, таких как опилки, может решить эту проблему. Выбор подходящего грунта для рассады также важен, учитывая особенности конкретного вида растений.

Недостаточное освещение также может привести к вытягиванию рассады и ее последующему падению. Растения необходимо выставлять на свет сразу после появления первых всходов. Использование специальных ламп или отражателей может обеспечить рассаде достаточное количество света для укрепления стеблей и предотвращения их слабости.

Холод является еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на рассаду. Температура окружающей среды влияет на рост корней, и низкие температуры могут привести к тонким стеблям и, следовательно, к падению рассады. Рекомендуется избегать поставки рассады на подоконник, предпочитая теплые коврики или электрические грелки. Постоянное следование простым правилам, таким как избегание сквозняков и проветривание, также помогут предотвратить переохлаждение и увядание рассады.