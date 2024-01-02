Как выращивать рассаду баклажанов

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание качественной рассады баклажанов доступно каждому, но для этого важно прислушиваться к опыту опытных садоводов.

Фото: flickr. com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Начнем с изучения характеристик этого овоща перед переходом к посеву семян.

Подготовительные работы

Для успешного проклюнутся семян баклажанов необходимо предварительно подготовить их. Согласно садоводам, оптимальная температура для этого процесса составляет 25 градусов. Эту процедуру можно ускорить, применяя метод замачивания. Временные рамки становятся ключевыми, и семена, пройдя процесс замачивания, предпочитают высокие температуры.

Посев семян на рассаду

Первым шагом садоводам следует обеспечить подходящий температурный режим в помещении – около 25 градусов. Для обеспечения проклюнутся семян, их располагают рядом с батареей. После посева важно регулярно опрыскивать почву, чтобы поддерживать ее влажность.

После первого появления ростков рекомендуется переместить рассаду в прохладное место. Правильное выполнение этого этапа приведет к появлению первых ростков уже через неделю. Регулярный полив, не чаще одного раза в неделю, важен, но избегайте чрезмерного заливания, чтобы не навредить корневой системе.

Подготовка почвы для рассады

Приготовление почвы перед посевом необходимо. Простым вариантом является приобретение готового субстрата, предназначенного для пасленовых. В нем содержатся все необходимые компоненты для эффективного роста. Также подходит грунт для петуний. Некоторые садоводы предпочитают самостоятельное создание субстрата, используя перегной, торф и опилки в пропорции 50%, 25%, 25% соответственно.

Посев в торфяные таблетки

Для посева рассады активно применяют торфяные таблетки. Рекомендуется выбирать таблетки диаметром 40 миллиметров для нормального роста рассады. Таблетки увлажняют, делают отверстие, внедряют семена и покрывают землей. Торфяные таблетки можно разместить в пластиковой емкости и поместить в теплое место.

Подкормка рассады баклажанов

При использовании готовых субстратов подкормка может быть излишней. Однако при наличии стресса у сеянцев подкормка становится необходимой. Первую подкормку рекомендуется провести после появления нескольких листков, используя раствор нитрофоски или органические удобрения для тех, кто предпочитает органическое земледелие.