Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как выбрать "правильную" незамерзайку
Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи
Как быстро приготовить свеклу для салата
Простой способ прочистить дымоход
Как правильно стирать махровые полотенца
Подкормка дрожжами может нанести вред растениям
Армада стратегов ВКС РФ приближается к Украине: произведён первый залп Х-101
Микки Маус из "Пароходика Вилли" теперь общественное достояние, доступное каждому
Названо количество дней, которое человек сможет продержаться без воды

Как выращивать рассаду баклажанов

2:41
Садоводство » Овощи

Выращивание качественной рассады баклажанов доступно каждому, но для этого важно прислушиваться к опыту опытных садоводов.

Как выращивать рассаду баклажанов
Фото: flickr. com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Начнем с изучения характеристик этого овоща перед переходом к посеву семян.

Подготовительные работы

Для успешного проклюнутся семян баклажанов необходимо предварительно подготовить их. Согласно садоводам, оптимальная температура для этого процесса составляет 25 градусов. Эту процедуру можно ускорить, применяя метод замачивания. Временные рамки становятся ключевыми, и семена, пройдя процесс замачивания, предпочитают высокие температуры.

Посев семян на рассаду

Первым шагом садоводам следует обеспечить подходящий температурный режим в помещении – около 25 градусов. Для обеспечения проклюнутся семян, их располагают рядом с батареей. После посева важно регулярно опрыскивать почву, чтобы поддерживать ее влажность.

После первого появления ростков рекомендуется переместить рассаду в прохладное место. Правильное выполнение этого этапа приведет к появлению первых ростков уже через неделю. Регулярный полив, не чаще одного раза в неделю, важен, но избегайте чрезмерного заливания, чтобы не навредить корневой системе.

Подготовка почвы для рассады

Приготовление почвы перед посевом необходимо. Простым вариантом является приобретение готового субстрата, предназначенного для пасленовых. В нем содержатся все необходимые компоненты для эффективного роста. Также подходит грунт для петуний. Некоторые садоводы предпочитают самостоятельное создание субстрата, используя перегной, торф и опилки в пропорции 50%, 25%, 25% соответственно.

Посев в торфяные таблетки

Для посева рассады активно применяют торфяные таблетки. Рекомендуется выбирать таблетки диаметром 40 миллиметров для нормального роста рассады. Таблетки увлажняют, делают отверстие, внедряют семена и покрывают землей. Торфяные таблетки можно разместить в пластиковой емкости и поместить в теплое место.

Подкормка рассады баклажанов

При использовании готовых субстратов подкормка может быть излишней. Однако при наличии стресса у сеянцев подкормка становится необходимой. Первую подкормку рекомендуется провести после появления нескольких листков, используя раствор нитрофоски или органические удобрения для тех, кто предпочитает органическое земледелие.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды

Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.

Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам
Эти яркие красочные цветы будут радовать вас всё лето
Эти яркие красочные цветы будут радовать вас всё лето
Последние материалы
Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи
Как быстро приготовить свеклу для салата
Простой способ прочистить дымоход
Как правильно стирать махровые полотенца
Подкормка дрожжами может нанести вред растениям
Как выращивать рассаду баклажанов
Армада стратегов ВКС РФ приближается к Украине: произведён первый залп Х-101
Микки Маус из "Пароходика Вилли" теперь общественное достояние, доступное каждому
Названо количество дней, которое человек сможет продержаться без воды
Названы шаги для приобретения и сохранения мотивации заниматься спортом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников