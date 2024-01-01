Секретная подкормка для молодой рассады

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Немногие осведомлены о том, что обычные семечки могут служить эффективным удобрением для рассады. В отличие от некоторых, опытные садоводы понимают, что это доступное и простое средство положительно влияет на здоровье растений.

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Это удобрение не только обеспечивает дезинфекцию почвы и защиту растений от различных болезней, но также является источником полезных элементов для хрупких всходов.

Процесс приготовления такого удобрения предельно прост. Важно использовать обычные семечки без соли или жарки. Продукт следует измельчить вместе с шелухой в блендере, используя два литра воды и три столовые ложки семечек.

После этого полученный раствор следует процедить и смешать с еще одним литром чистой воды. В результате получится три литра полезного удобрения. Важно отметить, что нет необходимости добавлять дополнительные компоненты или производить настаивание смеси.

Такую подкормку рекомендуется применять каждые 2-3 недели.