Семена томатов покупать надо уже в январе

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Закупка семян требует предварительного планирования. Опытные садоводы рекомендуют не откладывать этот вопрос до весны и начинать решать его уже в январе, чтобы избежать проблем с наличием нужного сорта.

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Откладывать подготовку к посеву не стоит, так как весной на рынке можно обнаружить распродажу не самых свежих и, возможно, просроченных семян, которые могут не обеспечить хорошую всхожесть.

Многие продавцы предлагают обработанные удобрением и стимуляторами роста семена, которые не требуют предварительной обработки перед посевом.

Если у вас есть необработанные семена, начните предпосевную подготовку в марте.

Следуйте следующим шагам:

Разложите семена на влажной ткани, заверните и поместите в целлофановый пакет.

Подержите семена в таком состоянии в теплом месте в течение 2-3 дней.

После набухания семян разложите их в подготовленную почву и присыпьте землей.

Далее следуйте стандартным методам ухода за рассадой томатов.