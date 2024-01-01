Закупка семян требует предварительного планирования. Опытные садоводы рекомендуют не откладывать этот вопрос до весны и начинать решать его уже в январе, чтобы избежать проблем с наличием нужного сорта.
Откладывать подготовку к посеву не стоит, так как весной на рынке можно обнаружить распродажу не самых свежих и, возможно, просроченных семян, которые могут не обеспечить хорошую всхожесть.
Многие продавцы предлагают обработанные удобрением и стимуляторами роста семена, которые не требуют предварительной обработки перед посевом.
Если у вас есть необработанные семена, начните предпосевную подготовку в марте.
Следуйте следующим шагам:
Далее следуйте стандартным методам ухода за рассадой томатов.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.