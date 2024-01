Любители фикусов могут воплотить свои желания в разведении этих "зеленых питомцев" прямо в домашних условиях. Весь процесс требует лишь немного внимательности и умения. Из одного растения можно получить несколько черенков, начиная с двух и заканчивая значительно большим числом.

Фото: commons.wikimedia. org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license