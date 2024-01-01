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Способ размножения фикуса

Садоводство » Комнатные цветы

Любители фикусов могут воплотить свои желания в разведении этих "зеленых питомцев" прямо в домашних условиях. Весь процесс требует лишь немного внимательности и умения. Из одного растения можно получить несколько черенков, начиная с двух и заканчивая значительно большим числом.

Способ размножения фикуса
Фото: commons.wikimedia. org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Чтобы успешно вырастить корни у побега, следует учесть несколько важных моментов. Первым делом, необходимо правильно выбрать побег и выполнить аккуратный срез. Побег должен иметь примерно 5 см длины, быть зеленым, свободным от признаков заболевания и увядания. Предпочтение отдается побегу с минимум одной спящей почкой и двумя листьями.

Отросток срезается, а затем немедленно помещается в воду на 30 минут, чтобы выделиться сок. Эти манипуляции следует выполнять в перчатках, так как сок фикуса ядовит. Снизу на коре делают вертикальные надрезы длиной не более 2 см. Затем побег снова помещается в воду, температура которой не опускается ниже +28 °C. Побег должен быть погружен в жидкость примерно на 2 см.

Пока не появятся корни, побег держат в воде, что может занять несколько недель. Когда длина корешков достигнет хотя бы 5 мм, растения можно безопасно пересаживать в почву.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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