Для многих дачников кроты представляют собой настоящую головную боль, с которой приходится бороться отдельно. Эти животные не только перекапывают участок, но и могут серьезно повредить газон, уничтожить посадки и разрушить грядки.
Однако существует гуманный способ борьбы с кротами, который не включает в себя расставление ловушек или использование ядов. Простые хитрости могут помочь отвадить кротов от участка.
Опытные дачники предлагают посадить бархатцы, поскольку замечено, что кроты не проявляют интереса к этим цветам и быстро покидают участок. Иссоп также является эффективным средством — его резкий аромат отпугивает млекопитающих.
Ландыши, бруннер, рябчик, посаженные на участке, также могут отпугнуть кротов. Эти растения не только неприхотливы, но и надежно защищают газон и грядки от деятельности этих животных.
Эти растения выделяют в почву инсектициды, которые уничтожают насекомых, являющихся основным кормом для кротов. Когда еда становится мало, млекопитающие естественным образом оставляют участок, что делает этот метод борьбы с кротами не только эффективным, но и дружественным к окружающей среде.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.