Как избавиться от кротов без ловушек

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для многих дачников кроты представляют собой настоящую головную боль, с которой приходится бороться отдельно. Эти животные не только перекапывают участок, но и могут серьезно повредить газон, уничтожить посадки и разрушить грядки.

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Однако существует гуманный способ борьбы с кротами, который не включает в себя расставление ловушек или использование ядов. Простые хитрости могут помочь отвадить кротов от участка.

Опытные дачники предлагают посадить бархатцы, поскольку замечено, что кроты не проявляют интереса к этим цветам и быстро покидают участок. Иссоп также является эффективным средством — его резкий аромат отпугивает млекопитающих.

Ландыши, бруннер, рябчик, посаженные на участке, также могут отпугнуть кротов. Эти растения не только неприхотливы, но и надежно защищают газон и грядки от деятельности этих животных.

Эти растения выделяют в почву инсектициды, которые уничтожают насекомых, являющихся основным кормом для кротов. Когда еда становится мало, млекопитающие естественным образом оставляют участок, что делает этот метод борьбы с кротами не только эффективным, но и дружественным к окружающей среде.