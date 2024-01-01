Садоводы рассказали, как избавиться от парши на картофеле

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Часто картофель поражает парша. Она представляет собой поражение, проявляющееся тёмно-коричневыми наростами на кожуре картофеля. Это заболевание очень легко передаётся через споры гриба, которые могут находиться в почве, на инвентаре или на заражённых клубнях картофеля. Часто его присутствие сложно заметить сразу. Поэтому если вы хотите избавиться от парши на картофеле, следует предпринять радикальные меры, так как сильно пораженные клубни не пригодны для хранения и посадки.

Фото: openverse.org by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Во-первых, весь картофель, который был собран в этом году, следует использовать на пищу. Выбирайте клубни, не поражённые сильно. И не выбирайте среди этого урожая чистые, незаражённые паршой клубни. Дело в том, что если большая часть урожая заражена паршой, то гриб распространится и на все остальные клубни картофеля.

Во-вторых, существуют сорта картофеля, которые устойчивы к этому заболеванию. Это "Жуковский ранний", "Импала", "Ред Скарлетт", "Удача", "Чародей" и другие. Однако не следует смешивать новый сорт с прошлым урожаем.

Севооборот поможет избавиться от парши на картофеле. То есть, следующий урожай картофеля необходимо сажать на прежнем месте не ранее, чем через 3-4 года. Однако это не всегда возможно, поэтому есть другое решение — после уборки картофеля высаживайте сидераты зернобобовых. Именно они способствуют размножению сапрофитных микроорганизмов, таких как грибы и бактерии, которые в свою очередь оказывают положительное влияние на почву и подавляют развитие парши на картофеле.

Перед посадкой семенного картофеля можно обработать его раствором фитоспорина — 10 грамм на 5 литров воды для 20 килограмм картофеля, пишет "Мир Садоводства".

В период, когда ботва картофеля начнёт сходиться, можно опрыскивать посадки микроэлементами — марганцовкой, медным купоросом и борной кислотой. Для этого необходимо взять по 3 грамма каждого компонента на 1 литр воды. Этого количества хватит на 10 квадратных метров.

Существуют правила, которые необходимо постоянно и строго соблюдать:

При посадке картофеля не следует вносить свежий навоз или неполностью разложенный компост.

Известкование почвы также не рекомендуется: это распространённая ошибка на участках с кислыми почвами. Используйте золу.

Картофелю лучше всего подходят калийные удобрения и суперфосфат.

После уборки обязательно сжигайте всю ботву или выносите её с участка.

Таким образом, соблюдая все эти рекомендации, вы сможете избавиться от парши на картофеле и обеспечить себе хороший урожай в будущем.