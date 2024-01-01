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Полынь прогонит тлю с участка

1:45
Садоводство » Вредители и болезни

Существует простой способ избавиться от тли на растениях. Для этого не придётся использовать средства, содержащие химические вещества.

Полынь прогонит тлю с участка
Фото: "Aphis gossypii Бахчевая (хлопковая) тля" by Flowersabc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Главным героем этого метода является замечательное растение, которое обладает удивительными свойствами защиты и красоты. Полынь лечебная, или как её ещё называют "божье дерево", уже много лет проверяла свою эффективность в борьбе с тлю, муравьями и многими другими вредными насекомыми. Но она также может отпугивать кротов, мышей, крыс, а также помогать бороться со слизнями и улитками.

Полынь лечебная также привлекает внимание своими декоративными качествами. Её оригинальные листья делают её отличным элементом декора в саду или на клумбе. А запах растения вызывает неприязнь у всех перечисленных выше вредителей, что делает его одним из самых эффективных растений для борьбы с ними.

Всё, что требуется, — это нарезать веточки с укропного дерева и разложить их под розами, огурцами, томатами или другими растениями, которые страдают от тли. Если вы обнаружили вредителей на своих культурах, то укройте землю вокруг растений более щедро. Тли будет становиться всё меньше к вечеру, а на следующий день её не будет вовсе, пишет "Мир Садоводства".

Уход за полынью лечебной достаточно прост: она предпочитает солнечное место с дренированной почвой и умеренным поливом. Следует также прищипывать и обрезать побеги для поддержания растения в форме.

Таким образом, полынь лечебная — прекрасное растение, которое поможет вам не только украсить сад, но и избавиться от назойливых вредителей.

ПОЛЫНЬ эффективное средство от ТЛИ - природный инсектицид
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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