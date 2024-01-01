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Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон

1:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Этот рецепт смеси приносит огромную пользу деревьям в саду, и его важно использовать в раннюю весну, когда у дачников намечается множество задач. Одним из непосредственных и важных моментов является работа, которую следует выполнить до того, как солнце начнет припекать, чтобы избежать негативных последствий для плодовых деревьев.

Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Фото: Own work by Ramessos is licensed under public domain

Эта задача — побелка, которую нужно провести до пробуждения первых вредителей, чтобы предотвратить нанесение ущерба садовым посадкам. Несмотря на наличие различных вариантов, таких как акриловая краска или специальные составы, опытные садоводы придерживаются проверенного рецепта побелки.

Чтобы приготовить этот состав, дачники растворяют 200 г дегтярного мыла в 1 литре водоэмульсионной краски. Затем добавляют 1 кг навоза, 0,2 кг медного купороса и 1 кг глины. Эти компоненты рассчитаны на 10 литров воды.

Смесь тщательно обрабатывает нижнюю часть ствола и ветви деревьев. Этот состав прекрасно защищает растения от вредителей, заставляя их обходить деревья стороной или погибать при попытке проникновения. Такой подход обеспечивает не только эффективную защиту, но и поддерживает здоровье и благосостояние деревьев в вашем саду.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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