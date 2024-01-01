Эти растения порадуют ярким цветением

4:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лето в большинстве регионов нашей страны слишком короткое. Именно поэтому многие люди стремятся посадить в своём саду больше растений с ярким окрасом, чтобы полностью насладиться их великолепием. Красный цвет приносит особое эстетическое удовольствие и поднимает настроение. 7dach. ru предложил подборку однолетних растений, которые станут ярким украшением вашего цветника. Стоит отметить, что многие из них, по сути, являются многолетними растениями, однако в условиях средней полосы их выращивают как однолетники.

Фото: "Сальвия" by Alexandr_UA is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

1. Сальвия сверкающая

За популярным названием скрывается шалфей сверкающий, или же шалфей блестящий. Это тропическое многолетнее растение, которое не переносит холодов, поэтому обычно его выращивают как однолетнюю культуру. Благодаря его выносливости и неприхотливости, ароматную сальвию (чаще всего яркой, пламенной окраски, но бывают и другие) используют не только в частных садах, но и в городском озеленении.

2. Бегония

Это растение, которое не переносит холода и в целом считается довольно требовательным, но его невероятная красота оправдывает все усилия по выращиванию. В качестве садового растения обычно используют клубневые разновидности, выращиваемые рассадным способом из клубней или семян. Они зацветают в июне и украшают сад до конца сентября. Среди клубневых бегоний можно найти крупноцветковые (до 25 см в диаметре), а также мелкоцветущие с простыми или махровыми цветками. Некоторые красные сорта включают: "Дарк Ред", "Нонстоп Мокка Дип Ред", "Нонстоп Ред Империал Скарлет", "Розовидная Алая F1".

3. Амарант

Он идеально подходит для создания яркого акцента, особенно если ваш сад еще молодой. Амарант — крупное растение (до 1,5 м в высоту) с экзотическим внешним видом, которое непременно привлечёт внимание.

Амарант хорошо переносит тепло и засуху. Обычно его размножают рассадным способом, но в южных регионах его можно сразу сеять в грунт. Рекомендуются следующие сорта с ярко-красной окраской: "Ранний Великолепный" (трёхцветный), "Коралловые Острова" (хвостатый), "Ред Кафедрал" (метельчатый).

4. Целозия серебристая

Это растение родственно амаранту и имеет очень выразительный и необычный внешний вид, которым сложно пройти мимо. Целозия любит тепло и относительно нежна, она цветет с июля до заморозков. Существуют несколько декоративных групп с различными формами соцветий: в виде гребешка или метёлки. Особенно яркие красные сорта включают: "Фирст Флэйм Скарлет", "Айс Крим Черри", "Курум" (красная), "Тореадор", "Кимоно Алая Заря", "Императрица".

5. Вербена

Даже опытные садоводы удивляются разнообразию сортов вербены. Среди них можно найти растения, цветущие всеми оттенками красного цвета — однотонные или с ярко-белыми серединками или полосками. Есть кустовые и ампельные формы вербены, которые подходят для подвесных кашпо. В целом вербена неприхотлива, но требует много света для хорошего цветения.

6. Бальзамин

Длительное и эффектное цветение, огромное количество сортов и способность мириться с полутенью делают бальзамин популярным среди садоводов. Однако стоит помнить, что его декоративность прямо зависит от правильного ухода. Бальзамины могут быть карликовыми и ампельными, с простыми и махровыми цветками.

Выбрав эти растения, вы создадите яркий и красочный цветник, который будет радовать глаза на протяжении всего летнего сезона.