Гортензия — это цветок, название которого дословно переводится, как сосуд с водой.
Такое название объяснено потребностью его в воде. В странах Востока называют модницей, поскольку, гортензия очень любит менять окраску.
Вот несколько правил по его уходу.
1. Почва для него должна быть — кислой и рыхлой. Поэтому, смешав перегной, песок и торфяную землю, мы "поможем" растению.
2. В комнате уход подразумевает наличие качественного дренажа: из гальки, глиняных черепков или керамзита.
3. Ставить горшок с гортензией лучше в светлое место, но в период обеденного солнца, убирать его в притемнённое место.
4. Цветок любит и свет, и влагу. Поэтому его надо ежедневно опрыскивать, но следите за тем, чтобы влага не попала на соцветия.
5. Комнатный вид гортензии не любит жёсткую неочищенной воду: растение может погибнуть или не дать цветения.
6. Подкармливать гортензию надо один раз в полмесяца и регулярно выносить её на свежий воздух, не допуская открытых сквозняков.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.