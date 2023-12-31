ТОП-6 правил для выращивания гортензии

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — это цветок, название которого дословно переводится, как сосуд с водой.

Фото: www.gardenersdream.co. uk/images/mophead-hydrangea-alpengluhen-p5346-41066_image.jpg

Такое название объяснено потребностью его в воде. В странах Востока называют модницей, поскольку, гортензия очень любит менять окраску.

Вот несколько правил по его уходу.

1. Почва для него должна быть — кислой и рыхлой. Поэтому, смешав перегной, песок и торфяную землю, мы "поможем" растению.

2. В комнате уход подразумевает наличие качественного дренажа: из гальки, глиняных черепков или керамзита.

3. Ставить горшок с гортензией лучше в светлое место, но в период обеденного солнца, убирать его в притемнённое место.

4. Цветок любит и свет, и влагу. Поэтому его надо ежедневно опрыскивать, но следите за тем, чтобы влага не попала на соцветия.

5. Комнатный вид гортензии не любит жёсткую неочищенной воду: растение может погибнуть или не дать цветения.

6. Подкармливать гортензию надо один раз в полмесяца и регулярно выносить её на свежий воздух, не допуская открытых сквозняков.