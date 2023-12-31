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Чеснок поможет в борьбе с мошками на комнатных цветах

2:08
Садоводство » Вредители и болезни

Избавиться от мошек в цветочных горшках бывает достаточно сложно. Но существует простое средство. Оно проверено опытными цветоводами.

Чеснок поможет в борьбе с мошками на комнатных цветах
Фото: "Indoor plant Haworthia closeup" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Мошки, известные также как грибные комарики, сциариды или мушки, являются мелкими насекомыми (размером около 2-3 мм), которые обитают в почве комнатных растений. Это одни из самых распространённых вредителей в категории комнатных растений. Взрослые особи не наносят серьёзного вреда, хотя могут являться переносчиками заболеваний. Основная опасность исходит от личинок, которые появляются, вылупившись из яиц, отложенных в почве. Они представляют собой полупрозрачных безногих червячков размером около 3-5 см, которые грызут молодые корешки растений, не позволяя им развиваться. В результате цветок замедляет свой рост и может погибнуть.

Первопричиной появления мошек в цветочных горшках является избыточная влажность почвы. Запах мокрой земли привлекает взрослых комариков. Даже если вам удаётся на какое-то время осушить почву, вредители всё равно вернутся через некоторое время, так как грунт уже заражён. Если у вас есть возможность заменить его на новый, тогда пересадите растение.

Чтобы избавиться от мошек в цветочных горшках, можно воспользоваться следующим методом. Сначала воткните в почву зубчики чеснока. Аллицин, содержащийся в овоще, не нравится многим насекомым-вредителям. Разрежьте зубок на четвертинки, так как аллицин образуется только при разрезании. Для горшка диаметром 10 см достаточно двух четвертинок, пишет "Мир Садоводства".

Кроме того, чеснок благоприятно влияет на иммунную систему растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям. Затем насыпьте сверху слой прокаленного песка толщиной 0,5 см и разложите камушки или гальку. Перлит или вермикулит не подойдут.

Как избавиться от мошек в цветочных горшках безопасными для людей и растений средствами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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