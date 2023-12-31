Подкормка хлебом увеличит урожайность клубники

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует простой и экологически безопасный способ удобрения клубники, который может помочь увеличить урожай. Речь идёт о хлебе.

Фото: "Strawberries" by ewan traveler is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Как только клубника начинает цвести, начните давать её подкормку этим продуктом. Конечно, не следует давать чистый хлеб, но полив хлебным "квасом" принесёт отличные результаты.

Этот способ удобрения клубники хлебом имеет ещё одно преимущество — здесь не требуется финансовых вложений и интенсивного труда.

Насыпьте корки хлеба и сухарики (лучше черного, но белый тоже подойдёт) в большое ведро, бак или кастрюлю (удобный объём — около 10 литров) и залейте их водой. Хлеба должно быть немного больше половины ёмкости. Поставьте его в теплицу на 5-7 дней, затем процедите, долейте воду до начального уровня и поливайте клубнику только под корень. Рацион такой: 0,5 л на один кустик, 2 раза в неделю.

Не забывайте после подкормки полить и рыхлить почву вокруг кустиков. Кроме того, рыхление и влажность почвы не дадут муравьям распространиться. Чтобы хлеба хватало клубнике на постоянной основе, можно заменить его дрожжами, пишет "Мир Садоводства".

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