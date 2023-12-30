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Почему растениям важен тёплый душ?

1:48
Садоводство » Комнатные цветы

На комнатные растения окажет благотворное влияние тёплый душ в зимний период. Это касается влаголюбивых, тропических растений, а также тех, что имеют крупные листья.

Почему растениям важен тёплый душ?
Фото: Own work by Jerzy Opioła is licensed under GNU Free Documentation License

Особенно процедура полезна для слабых зелёных "питомцев". Душ полезен для цветов, которые долго не радуют цветением. Также процедура поможет при обработке от вредителей.

Душ полезен для гapдeнии, cпaтифиллyма, aглaoнeмы, дpaцeны, мapaнты, гyзмaнии, cингoниyма, фиттoнии, кaлaтeи, пaпopoтников, диффeнбaxии, xaмидopeи, фикycа, cтpoмaнты, плюща, aнтypиyма и мнoгих дpyгих pacтeний.

Проведение процедуры полива для растений требует соблюдения определённых правил.

Температура воды. Она не должна быть выше 50 градусов для избежания ожогов.

Время полива. Достаточно 30 секунд, чтобы обеспечить достаточное увлажнение.

Предварительный полив. Полейте цветы за полчаса до проведения процедуры. Чтобы избежать переливания воды, горшок можно укрыть пакетом, крепко завязав его.

Отдых после душа. После полива оставьте растения в ванной на несколько часов. Это позволит излишкам воды стечь, а растениям остыть. Избегайте моментального возвращения их на подоконники, чтобы предотвратить возможные сквозняки, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Частота проведения. Не проводите процедуру чаще одного раза в месяц. Избегайте обдува растений горячим душем в период покоя, для цветущих растений и тех, которые были недавно пересажены.

Теплый душ для комнатных растений.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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